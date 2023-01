Mediaset sfida Sanremo, niente pausa!/ Resta il GF Vip, mentre C’è posta per te…

Mediaset sfida Sanremo: “Continuerà la normale programmazione“

Mediaset, quest’anno, non ha alcuna intenzione di arrendersi in anticipo allo strapotere mediatico generato dalla settimana televisiva per eccellenza, quella del Festival di Sanremo. L’azienda, nel corso della sua storia, è spesso corsa ai ripari per contrastare la settimana sanremese, l’evento televisivo musicale più atteso e seguito dell’anno, attraverso una oculata revisione del proprio palinsesto. Via i grandi show e i prodotti di punta della prima serata, spazio invece a film o repliche.

Quest’anno, però, qualcosa cambierà. L’indiscrezione di Dagospia, secondo cui Mediaset fronteggerà la Rai attraverso una controprogrammazione di livello, è stata confermata da un comunicato ufficiale dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. “Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause“, si legge.

Mediaset: resta il GF Vip, ipotesi C’è posta per te contro la finale di Sanremo

Mediaset dunque non si arrende al Festival di Sanremo 2023 e, anzi, conferma i suoi cavalli di battaglia contro l’evento televisivo più seguito dell’anno. Ad aggiungere ulteriori dettagli su come Mediaset pianificherà la settimana dal 6 al 12 febbraio è TvBlog. Secondo il sito, il Grande Fratello Vip 2022 andrà in onda come di consueto il lunedì sera ma non si scontrerà con il Festival, in partenza da martedì. Tuttavia il reality di Alfonso Signorini raddoppierà l’appuntamento settimanale e potrebbe sfidare Sanremo il giovedì o il venerdì sera.

Raddoppio anche per Le Iene su Italia1: oltre al martedì sera, spazio ad un’altra serata da incastrare in base alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 2022. Ma la novità clamorosa potrebbe riguardare C’è posta per te: al momento si tratta solo di ipotesi e il condizionale è d’obbligo, ma il programma di Maria De Filippi potrebbe comunque andare in onda il sabato sera contro l’ultima puntata del Festival, in cui viene annunciato il vincitore. In alternativa, spazio a un “best of” di C’è posta per te o, ipotesi meno remota, un film o il ritorno del Grande Fratello Vip al sabato sera. Ecco, dunque, il piano d’azione pensato da Mediaset per contrastare la corazzata Sanremo.

In partenza i nuovi programmi #Mediaset 2023 senza interruzione sino a fine stagionehttps://t.co/QDpiZTjkDl pic.twitter.com/kNcEWYPLIi — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 11, 2023













