Mediaset smentisce “gossip” su Barbara d’Urso/ Sarà ancora lei la regina di Canale5

Barbara d’Urso destinata alla panchina, la signora dei caffeucci pronta a cedere il suo posto al nuovo mito Alfonso Signorini, la napoletana “contenuta” nei prossimi palinsesti, ma quante ne abbiamo lette in questi giorni sui social e sui siti internet? Niente di vero. Lo aveva già detto Barbara d’Urso proprio durante la sua ultima puntata di Pomeriggio5 e lo aveva confermato in un’intervista al Corriere ma nessuno le ha dato retta tanto che Mediaset si è trovata costretta ad intervenire con un tweet che sembra voler chiarire come funzionano le cose in casa del Biscione e, soprattutto, sul fatto che la d’Urso non sarà ridimensionata, anzi. In particolare, sul profilo ufficiale Twitter si legge: “Barbara d’Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire”.

BARBARA D’URSO SARA’ ANCORA LA REGINA DI CANALE5

Con poche parole l’azienda non solo è venuta in soccorso a Barbara d’Urso smentendo gli ultimi “gossip” su un possibile cambio di testimone con Alfonso Signorini ma ha confermato anche il fatto che la conduttrice sarà al timone del suo Pomeriggio5, di Domenica Live (molto probabilmente ancora in versione tardo pomeriggio) e all’edizione nip del Grande Fratello. Nei giorni scorsi si era parlato di Signorini alla conduzione di Domenica Live e addirittura ad un doppio Grande Fratello notizia che, a quanto pare, non è vera e che Mediaset ci ha tenuto a smentire con tanto di tweet ufficiale, un ulteriore attestato di stima per la conduttrice salva ascolti della rete.



© RIPRODUZIONE RISERVATA