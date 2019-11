Mediaset, veto a Selvaggia Lucarelli?/ “Adriano Celentano la voleva ad Adrian ma…”

Mediaset ha bloccato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella nuova puntata di Adrian. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui il Molleggiato avrebbe voluto una giornalista “libera” come lei nell’appuntamento di domani. Alberto Dandolo ha scritto infatti che Celentano «voleva fortemente» la giornalista del Fatto Quotidiano, ma dai “piani alti” di Cologno è arrivato «un no più simile a un editto che a una scelta editoriale». La domanda, dunque, non è se davvero Selvaggia Lucarelli è stata invitata ad Adrian, ma perché sia stata bloccata la sua ospitata. Su Dagospia il giornalista Dandolo ha spiegato che Celentano avrebbe voluto la Lucarelli nello spazio riservato alle chiacchiere con i giornalisti di punta perché è una delle «sue firme femminili preferite». La dirigenza del Biscione avrebbe imposto l’alt: il motivo sarebbe legato ad alcuni vecchi articoli della giornalista e alle sue recenti prese di posizione a “Non è l’Arena”. Per ora Selvaggia Lucarelli non ha commentato…

MEDIASET, VETO A SELVAGGIA LUCARELLI? “CELENTANO LA VOLEVA AD ADRIAN…”

Selvaggia Lucarelli non è gradita da Mediaset, per questo la mannaia della censura è scesa sull’ospitata ad Adrian. Lo sostiene Dagospia, che parla di voci di corridoio che non mancano, anzi ritengono che l’azienda non avrebbe mandato giù gli attacchi della giornalista del Fatto Quotidiano al Biscione. Ve ne abbiamo anche parlato recentemente, in occasione degli approfondimenti dedicati da Massimo Giletti a Tony Colombo, Tina Rispoli, le nozze trash e i presunti legami con la camorra. Il conduttore ha attaccato Barbara D’Urso per il modo in cui ha affrontato la vicenda e la sua ospite, in veste di opinionista, non si è risparmiata negli attacchi. In effetti Selvaggia Lucarelli non perde occasione per attaccare la conduttrice di Canale 5: lo ha fatto, ad esempio, per il caso Vladimir Luxuria, come ha condotto l’intervista a Sara Tommasi e per la vicenda Pamela Prati-Mark Caltagirone. E sono finite pure in tribunale a suon di querele. Forse ha pesato più questa dura “opposizione” a Barbara D’Urso? Lo stesso Giletti aveva parlato di un presunto “veto” della conduttrice al suo passaggio in Mediaset.





