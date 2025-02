Se in Italia tutto è stato insabbiato, in Francia invece è scoppiato uno scandalo su benfluorex, meglio noto col nome commerciale Mediator. Si tratta di un farmaco su cui il programma “Indovina chi viene a cena” oggi accende i riflettori nella puntata in onda su Rai 3 in prima serata, ricostruendo tutta la vicenda. Il medicinale è prodotto da Servier, una casa farmaceutica che rappresenta il secondo gruppo in Francia.

Nato per combattere colesterolo e trigliceridi e per aiutare i malati di diabete di tipo 2, si è rivelata un’arma “anti-fame” per il suo effetto anfetaminico. Questo farmaco Mediator, però, ha fatto migliaia di vittime, infatti in Italia il ritiro dal mercato è avvenuto nel 2003, in Francia solo nel 2009. Eppure è lì che lo scandalo Mediator ha fatto più discutere, non a caso il programma Rai segnala che in Italia “è stato insabbiato tutto“.

Sabina Giannini ha intervistato il medico Irene Franchon, che deve la sua popolarità proprio per la battaglia che ha combattuto contro Servier e Agenzia del farmaco. Ad esempio, ha scoperto il caso di una 40enne che è stata operata al cuore per la sostituzione di una valvola che aveva riportato danni proprio per l’utilizzo del farmaco Mediator. Nonostante il trapianto al cuore, la donna non riusciva a riprendersi: dall’analisi della cartella del donatore si scoprì che anche questi aveva assunto quel farmaco, quindi si è ritrovata due volte vittima.

SCANDALO MEDIATOR, LA BATTAGLIA LEGALE

In Francia, comunque, i riflettori su questa vicenda non si sono mai spenti. Stando a una ricostruzione fatta nei mesi scorsi dal giornale francese Les Echos, ben sei società del gruppo Servier sono state condannate in primo grado dal tribunale di Parigi per inganno aggravato, omicidio colposo e lesioni non intenzionali. Invece, sono state assolte dai reati di ottenimento improprio dell’autorizzazione all’immissione in commercio e di frode. Nel 2021 è arrivata la condanna al pagamento di una multa di 2,7 milioni di euro e di un risarcimento di oltre 200 milioni di euro alle parti civili.

I laboratori di Servier in un comunicato stampa si dissero disposti ad accettare la sentenza per chiudere la vicenda giudiziaria su Mediator, nonostante ritenessero infondata la condanna, senza riportare alcuna parola di rammarico per le vittime. Ma nel 2023 è arrivata la conferma della condanna in appello per tutti i reati, anche la frode.

Il farmaco Mediator non solo aveva causato gravi lesioni interne e morti, ma aveva anche “avuto un impatto finanziario sul finanziamento del sistema di sicurezza sociale“, perché era rimborsato dal sistema sanitario francese. Sulla base di quest’ultimo capo d’accusa, la Corte d’appello ha condannato il gruppo a rimborsare 415,6 milioni di euro all’Assurance Maladie e alle mutue assicuratrici, oltre a più di 7 milioni di euro di ammende, in aggiunta ai danni e agli interessi già pagati.

MEDIATOR, LE CONDANNE CONTRO SERVIER

Il nuovo amministratore delegato Olivier Laureau ha escluso ogni illecito penale, parlando solo di “un errore di analisi, un errore di valutazione del rischio che ha avuto gravi conseguenze“, porgendo le sue scuse ai malati e ai familiari delle vittime. D’altra parte, la Corte d’Appello ha respinto la richiesta di confisca dei profitti legati a Mediator, pari a 182 milioni di euro, per non “mettere in pericolo” l’azienda.

Nonostante il processo di trasformazione della casa farmaceutica avviato dal nuovo CEO, il gruppo non si è arreso sul farmaco Mediator, annunciando ricorso contro la sentenza d’appello. Inoltre, davanti ai tribunali amministrativi ha chiesto al governo francese di contribuire al 30% del risarcimento pagato alle vittime. Ma nel luglio scorso è stato deciso che deve essere Servier a provvedere interamente.

Ad oggi, stando a quanto riportato da Les Echos, il colosso ha pagato quasi 640 milioni di euro in danni penali e quasi 30 milioni di euro in danni civili e altri risarcimenti. Inoltre, l’Oniam, l’ufficio nazionale per il risarcimento degli incidenti medici incaricato di indagare e risarcire le vittime di Servier, ha versato quasi 210 milioni di euro.