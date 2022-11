MEDIAWORLD FESTEGGIA SINGLE’S DAY: SCONTO 22%/ Maxi offerta iPhone 14

Il periodo delle grandi offerte sta per arrivare, ma in realtà è già iniziato: oggi è stato il giorno del Mediaworld Single’s Day, con il 22 per cento di sconto su tutto. Una promozione valida su tutto e che ha attirato grande entusiasmo sui social network, L’iniziativa Single’s Day di Mediaworld proseguirà fino alle ore 23.59 di oggi venerdì 11 novembre 2022 e dunque mancano ancora poche ore prima della chiusura. Uno dei prodotti più ricercati è naturalmente l’iPhone 14, con tutti i modelli del caso. Molte varianti sono già terminate, ma ci sono ancora delle offerte attive. E’ il caso del modello da 512 GB di iPhone 14, che passa da 1.419 a 1.106,82 euro. Uno sconto di oltre 300 euro. (Aggiornamento di MB) Criptovalute, FTX chiede bancarotta assistita/ Amministratore delegato si dimette Via al Single’s Day 2022 su Mediaworld

Si festeggia il “Single’s Day” su Mediaworld. La giornata dedicata ai single, è stata scelta dall’azienda per offrire il 22% di sconto applicato su moltissimi prodotti. All’iniziativa, infatti, partecipano tutte le marche offerte da Mediaworld: inclusi anche iPhone 14 e iPad Air di 5a generazione. Dunque sono coinvolti nella promozione anche i prodotti di punta della tecnologia. Numerose categorie di prodotti, dalla telefonia agli elettrodomestici, fanno parte della promozione. Sono però escluse tutte le console, i tablet Samsung S8, S8+ e S8 Ultra, Apple Pencil e vari componenti dei PC.

Anche Amazon ha seguito la linea di Mediaworld, scontando i prezzi dei prodotti dell’azienda in vendita sul proprio sito. Tra questi ci sono proprio gli iPad. Sono in vendita anche gli iPhone 14 Plus al miglior prezzo di sempre e FIFA 23 per PS4. Si tratta di una sorta di Black Friday 2022 in anticipo, visto che a breve inizieranno anche gli sconti.

Via alle offerte del Black Friday 2022

Black Friday 2022, che avrà luogo il prossimo 25 novembre. Molte catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, però, hanno già iniziato con i saldi. Attualmente sono già iniziate le promozioni in molti negozi, a partire da Unieuro, che da due settimane sta rinnovando le sue offerte “Temptation Black Friday”. Anche Mediaworld ha dato vita al volantino “Il vero, vero Black Friday”, con sconti su smartphone, smart tv, notebook e via discorrendo. Inoltre l’azienda ha dato il via anche al Single’s Day. Mancano pochi giorni alche avrà luogo il prossimo 25 novembre. Molte catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, però, hannoAttualmente sono già iniziate le promozioni in molti negozi, a partire da, che da due settimane sta rinnovando le sue offerte “Temptation Black Friday”. Ancheha dato vita al volantino “Il vero, vero Black Friday”, con sconti su smartphone, smart tv, notebook e via discorrendo. Inoltre l’azienda ha dato il via anche al Single’s Day.

Euronics si parla già di Black Friday, così come da Expert e Trony, con migliaia di offerte. Amazon allo stesso modo ha già dato il via al Black Friday 2022, ma le offerte più consistenti arriveranno nell’ultimo venerdì del mese, quello. Già ci sono in offerta dispositivi a marchio Amazon, con sconti fino al 60 e 70 per cento. Anche dasi parla già di Black Friday, così come daAmazon allo stesso modo ha già dato il via al Black Friday 2022, ma le offerte più consistenti arriveranno nell’ultimo venerdì del mese, quello. Già ci sono in offerta, con sconti fino al 60 e 70 per cento.

LEGGI ANCHE:

The Sims 5, ecco le primissime immagini/ Foto, cosa aspettarci dal nuovo capitolo?Streaming illegale, blitz della polizia/ Giro da milioni di euro e 900mila utenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA