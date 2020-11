Medici di famiglia “protocollo nazionale per cure a casa”/ Ecco vademecum Lombardia

La medicina territoriale è finita nel mirino nelle ultime settimane. Doveva essere una delle armi con cui affrontare l’emergenza coronavirus, si è invece rivelato uno dei punti deboli del sistema elaborato dal Governo per gestire l’epidemia. I medici di famiglia però lamentano la mancanza di linee guida omogenee per curare i pazienti con Covid che sono a casa e puntano il dito contro il Governo. «Per le cure a casa dei pazienti con Covid noi medici di famiglia siamo fermi alle indicazioni che ci sono state fornite tra marzo e aprile», ha dichiarato all’Ansa il segretario nazionale della Federazione dei medici di famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti. Al momento gli assistiti vengono trattati in prima battuta con paracetamolo, ibuprofene, vitamine. Ma se la febbre si protrae vengono prescritti antibiotici e cortisone. Se poi sopraggiunge la dispnea e il saturimetro indica un valore troppo basso, viene indicato l’ospedale. Questa, dunque, la strategia di intervento dei medici di base per i pazienti a casa in attesa di un Protocollo nazionale e in mancanza di medicine efficaci contro il coronavirus.

PROTOCOLLO CURE A CASA”, VADEMECUM PER MEDICI FAMIGLIA

Visto che manca un Protocollo nazionale con indicazioni cliniche operative per la cura a domicilio delle persone affette da Covid o con sospetto di infezione, la Federazione degli ordini dei medici della Lombardia (Fnomceo) ha prodotto, con la collaborazione del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, guidato dal professor Massimo Galli, un vademecum di 8 pagine per i medici di famiglia lombardi. Nella prima parte è descritto l’approccio iniziale al paziente che non ha ancora ricevuto una diagnosi definitiva, seguono approfondimenti diagnostici per i casi accertati o con elevato sospetto anche in caso di tampone negativo, quindi i farmaci da usare per i sintomatici. Si sconsiglia fortemente l’uso dell’azitromicina, «fatti salvi quei casi in cui vi sia il fondato sospetto di contestuale infezione batterica», mentre segnalano che non è dimostrato che l’uso di antibiotici ad ampio spettro sia di beneficio nei pazienti ricoverati per Covid, anzi l’uso indiscriminato di queste medicine «può portare all’incremento delle resistenze e al rischio di effetti avversi».



