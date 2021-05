Medici di famiglia vs Milena Gabanelli/ “Passacarte? Rispetto! Basta luoghi comuni”

I medici di famiglia insorgono contro DataRoom di Milena Gabanelli. Nella rubrica pubblicata sul Corriere della Sera e replicata da TG LA7 di Enrico Mentana, la giornalista si è occupata della categoria. Il presidente del sindacato dei medici, Silvestro Scotti, è intervenuto spiegando che è stata riportata «una serie di luoghi comuni, la cui fondatezza negli anni abbiamo costantemente dimostrato essere priva di qualsiasi presupposto». Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, non accetta che i medici di famiglia passino per «“passacarte”, come ci ha definito, e solo questo meriterebbe maggiore rispetto e decenza nelle affermazioni fatte». Scotti ha poi sottolineato nella durissima nota che l’iniziale uso improprio dell’accesso agli ospedali «è stato figlio di un indirizzo dato dagli esperti dei comitati tecnici scientifici (tutti sempre composti da medici di chiara fama ma senza nessuna presenza autorevole del territorio)». Inoltre, ai cittadini è stato detto che in presenza di sintomi simil influenzali «si doveva chiamare il servizio di emergenza 118, con il risultato di far saltare le centrali operative e di portare il contagio nei PS e negli ospedali».

SCOTTI VS GABANELLI “SI CONFRONTI CON NOI…”

Silvestro Scotti ha ricordato che dopo la sua proposta, sottoscritta a nome di Fimmg e Simg, accolta dal ministro della Salute Roberto Speranza, il messaggio è stato cambiato, «ovvero che prima di accedere a qualunque presidio sanitario bisognava con quei sintomi contattare il proprio medico di famiglia, cosa che ha cambiato la storia della pandemia in quel periodo ma evidentemente non è servita a superare i preconcetti di un’area elitaria di pensiero». Il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale ha ricordato allora a Milena Gabanelli che quando sono stati loro il riferimento per i pazienti quando gli ospedali hanno convertito le loro attività per il Covid. Scotti ha accusato la giornalista di citare i contratti «per sentito dire» e di aver analizzato l’assistenza territoriale senza ripercorrere le cause delle criticità. Da qui il suo sospetto che «quello che interessa del fenomeno è l’indirizzo che si è già deciso di dare all’argomento, ovvero la distruzione del presidio sanitario più gradito ai cittadini da decenni, forse per consegnarlo ad una dipendenza privatistica e di affari». Visto che Milena Gabanelli in Data Room ha anticipato che tornerà sull’argomento, ha invitato la giornalista «a confrontarsi anche con noi e con chi rappresenta i cittadini, noi perché siamo la più grande rappresentanza della Medicina territoriale, i cittadini perché con il meccanismo della convenzione sono i veri e unici nostri datori di lavoro».

