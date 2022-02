Medico: “Campi di concentramento per i no vax”/ Eurodeputata Donato: “Inammissibile”

Una frase shock su Linkedin ha fatto scoppiare un vero e proprio caso. Sul noto social network, un medico palermitano ha auspicato la creazione di campi di concentramento per i no vax. Un commento che ha fatto indignare l’intero pubblico dei social, che ha ritenuto inaccettabile quanto scritto dal professionista. Il dirigente medico lavora presso gli Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. Le sue idee sono state scritte in un commento apparso questa mattina sulla piattaforma ed è stato segnalato da più utenti all’europarlamentare e candidata a sindaco del capoluogo siciliano, Francesca Donato.

La deputata europea Francesca Donato, che dall’inizio dell’intera faccenda dei vaccini si è schierata su posizioni contrarie, ha commentato duramente le parole del medico: «Trovo inammissibile e indecente che un medico parli in questa maniera di uomini e donne che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi. Ho notato che sia il post che il commento del medico sono spariti, tuttavia segnalerò ugualmente la vicenda all’Ordine dei medici perché soggetti di questo tipo stiano lontani dai nostri ospedali».

Medico contro i no vax: “Campi di concentramento…”

Il commento apparso su Linkedin riguarda proprio i no vax, coloro che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 per paura o ideologia. Il dirigente medico degli Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, ha commentato l’intera vicenda con toni davvero inaccettabili, indipendentemente dalle proprie ideologie: “Io discrimino e non sono lo stesso di un no vax, di uno che non si vaccina mettendo a repentaglio la salute degli immunodepressi. Aggiungo che se ne avessi la possibilità e l’autorità mi prodigherei per creare per i no vax dei campi di concentramento dove avrebbero l’occasione di vivere indisturbati, contagiarsi fra di loro serenamente senza rompere i ‘cabassisi’ a chi vuole la libertà di vivere serenamente osservando le regole”.

La conclusione del commento del dirigente medico è la parte più scioccante del testo stesso. Il dirigente, infatti, parla della creazione di veri e propri forni per i no vax. Come si legge nel commento: “Se poi si comportano bene e non fanno capricci creerei per loro anche dei forni per “tenerli al calduccio””. Parole davvero inaccettabili, denunciate all’Ordine dei Medici dall’europarlamentare Francesca Donato.



