Medico Treviglio: “Curo amici d’infanzia”/ Video “Combatto il Coronavirus, pensatemi”

Ha commosso l’Italia intera, impegnata in queste delicate e difficili settimane nella lotta contro il Coronavirus, la videotestimonianza di un medico dell’ospedale di Treviglio (Bergamo), mandata in onda nelle scorse ore nel corso della trasmissione di La 7 “Piazzapulita”. Nel filmato, l’uomo parla con la voce strozzata dal pianto e con gli occhi che faticano a trattenere le lacrime generate della commozione del momento. “Ciò che non volevo, accade – dichiara –. Devo curare conoscenti e amici, pazienti del mio piccolo paese, che mi hanno visto crescere, con cui ho scherzato e giocato nella mia infanzia”. Momenti terribili per chiunque operi nell’ambito della sanità e il pensiero, inevitabilmente, corre alla propria famiglia. “Nell’andare via di corsa questa mattina, in Rianimazione, ho lasciato sul tavolo in cucina un messaggio a mio figlio e a mia moglie: ‘Vi voglio bene, pensatemi’“. Il medico di Treviglio ha poi rivolto un messaggio a tutti gli italiani: “Noi medici siamo qui, in prima linea, ad aspettare che la calma ritorni. E tornerà. Voi lì fuori, invece, ricordatevi che nulla è lasciato al caso. Per noi operatori sanitari avete tutti la stessa importanza”. Per poi concludere, emozionato: “La vita ha sempre un significato”.





