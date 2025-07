Israele intende rafforzarsi mantenendo uno spazio interno ed esterno di guerra permanente. Tutelare i drusi in Siria risponde a questa strategia

Giovedì scorso un raid israeliano ha centrato la parrocchia della Sacra Famiglia, l’unico baluardo cattolico a Gaza, uccidendo tre persone e ferendone altre. Il giorno dopo il primo ministro Netanyahu ha chiamato Papa Leone XIV, parlando di un tragico incidente, dovuto a “munizioni vaganti”.

Ma i sanguinosi precedenti ripetuti nel corso degli anni (il più recente risale al dicembre 2023, quando un cecchino israeliano uccise due donne che si erano rifugiate nella parrocchia), e la più che meritata fama della mira da tutti definita “chirurgica” delle forze armate israeliane (IDF), quasi sempre guidate al bersaglio dal Mossad (i servizi di intelligence), consentono di dubitare fortemente della versione fornita. Incertezze espresse anche dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin.

Più plausibile che i colpi piovuti sulla parrocchia facciano parte di quella strategia che impone il “nessuno è al sicuro”, una propaganda spesa a suon di cannonate, propedeutica alla desertificazione finale dell’intera Striscia, con deportazione (magari in quel “villaggio umanitario” ipotizzato dal ministro della Difesa Israel Katz, un ghetto di Gaza con Israele a vigilare) o eliminazione di chiunque si ostini a risiedervi.

In ogni caso, la guerra asimmetrica continua. L’IDF ha confermato di aver ucciso Raed Khaled Hasan Jabayin, un anziano terrorista palestinese della Jihad islamica, nel nord della Striscia. Il ministero della Salute di Gaza (quel che ne resta) afferma che almeno 58.573 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio del conflitto, 95 solo nelle ultime 24 ore, mentre altre fonti mediche segnalano un’ondata di sintomi per fame prolungata.

Ma non si intravvedono soluzioni a breve termine. Il portavoce delle brigate Iz al-Din al-Qassam, Abu Obaida, ha avvisato che “se il nemico irrigidisce la sua posizione in questo nuovo ciclo di negoziati, non potremo garantire un accordo parziale, né l’offerta di dieci ostaggi discussa in precedenza”.

Abu Obaida ha anche detto – riferisce Haaretz – che la strategia di Hamas è quella di infliggere vittime giornaliere tra i soldati e cercare di rapirli. E l’IDF ha detto di aver intercettato un razzo sparato da Gaza, dopo che le sirene avevano suonato, avvertendo le comunità di confine israeliane.

A Gaza, dunque, la guerra si è sclerotizzata. Ma il più recente fronte aperto nella polveriera mediorientale è però quello siriano, dove è stato appena annunciato un cessate il fuoco che fin da subito è apparso di una fragilità assoluta, talmente tante sono le bellicose parti in causa: i drusi siriani, concentrati nei dintorni della città meridionale di Sweida; i giovani drusi israeliani, riuniti sulle alture del Golan e poi passati oltreconfine; le forze governative siriane, accusate di aver giustiziato civili drusi e saccheggiato e bruciato case; i numerosi clan beduini che imperversano in tutta la zona.

I combattimenti a Sweida hanno lasciato sul terreno in una settimana almeno 321 persone. La reazione di Israele è stata drastica, con dozzine di attacchi aerei contro i convogli del governo siriano e contro il quartier generale del ministero della Difesa siriano a Damasco. Una mossa, dice Tel Aviv, in risposta alle chiamate della comunità drusa israeliana (circa 100mila persone), in realtà dettata dalla volontà di garantire una no man’s land, una sorta di cuscinetto demilitarizzato (o militarizzato solo dall’IDF) prospiciente il proprio confine.

In ogni caso, “la crisi tra il regime siriano e i drusi rimane irrisolta e continua a minacciare la fragile stabilità della regione – sostiene l’analista Amos Harel –. Le aspettative che Trump e Netanyahu stanno coltivando, sulla prospettiva che la Siria si unirà presto agli Accordi di Abramo e migliorerà le sue relazioni con Israele, attualmente sembrano esagerate, persino irrilevanti. Come molte delle promesse nell’era Trump, sembrano essere scritte su sabbie mobili. Alti ufficiali dell’IDF hanno accusato il nuovo presidente siriano, Ahmad al-Sharaa, di essere direttamente coinvolto nel massacro. Gli ufficiali sostengono che ciò che viene presentato come una furia dalle milizie islamiste estremiste è in realtà una mossa coordinata che coinvolge l’ala di sicurezza nazionale che è subordinata al regime di Damasco”.

Difficile comprendere appieno la situazione. Come avevamo già chiarito lo scorso maggio, quando iniziarono gli scontri in Siria, i drusi sono un gruppo etnoreligioso arabo di dottrina monoteista, vagamente musulmani sciiti ismailiti, senza uno Stato definito, ma distribuiti tra Libano, Israele, Giordania e Siria. Quella Siria che, dopo la defenestrazione del dittatore Assad, si voleva diventata un Paese inclusivo, cosmopolita e panreligioso, sotto la guida del nuovo leader autoproclamato premier Ahmad al Sharaa, che era e resta comunque il leader del gruppo qaedista HTS.

Sharaa fino ad ora ha sempre chiuso gli occhi, se non avallato le barbare scorribande portate avanti dalle milizie jihadiste contro quelli che vengono definiti resti del regime di Assad e apostati: a marzo era toccato alle minoranze alawite, ora i drusi. I massacri compiuti da una galassia di miliziani salafiti sono un segnale evidente che la linea politica sbandierata da al Sharaa non è affatto condivisa.

In Siria, Sweida, la principale città drusa, era rimasta grossomodo autonoma, in una strenua resistenza sia verso Assad sia verso i guerriglieri salafiti. Adesso è finita sotto assedio, ma sotto la poco desiderata protezione israeliana, che tutti sanno allo stesso tempo concreta ma anche pretestuosa, vista la manifesta volontà di Tel Aviv di mantenere su tutta l’area di confine israelo-siriano una sorta di terra di nessuno.

