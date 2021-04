Meditazioni Via Crucis 2021 chi le ha scritte/ Bambini e scout: “Gesù salva da paure”

MEDITAZIONI VIA CRUCIS 2021: CHI LE HA SCRITTE?

Per la Via Crucis di questo secondo anno consecutivo lontani dal Colosseo (per le ben note regole anti-Covid), Papa Francesco ha scelto bambini, ragazzi e scout per preparare le Meditazioni e le preghiere che accompagneranno le 14 stazioni di questo pomeriggio: con diretta (tv e video streaming su Vatican News) alle ore 21 dal Sagrato della Basilica vaticana su Piazza San Pietro, il Santo Padre ha scelto una Via Crucis diversa nei protagonisti (erano i carcerati lo scorso 2020) ma simile nella volontà di comunicare una gioia e speranza dentro le sofferenze e le paure della quotidianità.

Nel pieno della pandemia, la Santa Sede ha scelto di affidare le Meditazioni della Passione e Morte di Gesù ad autori giovanissimi, dai 3 ai 19 anni: gli autori dei testi sono equamente divisi tra il Gruppo Scout Agesci “Foligno I” in Umbria e la parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Non solo testi però, vi saranno anche delle immagini che accompagneranno le diverse stazioni della Via della Croce, frutto di disegni realizzati da bambini e ragazzi di due Case Famiglia: la “Mater Divini Amoris” e la “Tetto Casal Fattoria”. Il timore per il futuro, la mancanza di socialità, il “distaccamento” con la Dad e una pandemia che ha messo magari in ginocchio situazioni già complesse prima: sono tanti i temi e le paure che hanno espresso questi autori giovanissimi, delle “piccole-grandi” croci che vengono affidate a Colui, unico nella storia, in grado di salvare l’umanità per sempre.

LE MEDITAZIONI DELLA VIA CRUCIS: LE 14 STAZIONI

«Caro Gesù, Tu sai che anche noi bambini abbiamo delle croci, che non sono né più leggere né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che sentiamo pesanti anche di notte. E solo Tu lo sai e le prendi sul serio. Solo Tu», recita l’introduzione del Libretto per la Via Crucis che vedrà questa sera scandire le stazioni della celebrazione, le Meditazioni e le preghiere annesse da condividere a Papa Francesco. Le croci sono diverse e variegate ma tese alla domanda di senso e speranza: «E’ stato un lavoro dei singoli, che con i catechisti abbiamo raccolto cercando di mantenere la riservatezza sulla destinazione finale. Dai loro brevi testi e dai disegni, spesso, commentati, e da altri brevi discorsi, abbiamo cercato di interpretare il loro stato d’animo, in questo tempo, di fronte alla Via Crucis, di fronte al mistero della passione di Gesù», ha spiegato a Vatican News Don Luigi, referente del Vicariato di Roma della pastorale.

Ecco di seguito le 14 stazioni e le meditazioni scelte dai ragazzi e ragazze che hanno ricevuto l’onore di preparare i testi del Venerdì Santo nella Settimana di Pasqua:

I stazione, Ponzio Pilato condanna a morte Gesù: “l’accusa di un innocente e la mancanza di coraggio”

II stazione, Gesù è caricato della croce: “le nostre azioni possono ferire”

III stazione, Gesù cade la prima volta: “l’esperienza del fallimento”

IV stazione, Gesù incontra sua Madre: “l’amore delle mamme”

V stazione, Il cireneo aiuta Gesù a portare la croce: “Gesto di accoglienza, vedere Gesù nel volto dell’altro”

VI stazione, Una donna asciuga il volto di Gesù: “a volte basta poco per sentirsi meno soli”

VII stazione, Gesù cade per la seconda volta: “Perdere qualcosa pensando a chi ha più bisogno”

VIII stazione, Gesù incontra le donne di Gerusalemme: “Aiutare il fratello che ha sbagliato”

IX stazione, Gesù cade per la terza volta: “La solitudine provocata dalla pandemia”

X stazione, Gesù è spogliato delle vesti: “la gioia che viene dal donare”

XI stazione, Gesù inchiodato alla croce: “un Natale vissuto al servizio dei poveri”

XII stazione, Gesù muore in croce: “Gesù perdona il peccatore che si converte”

XIII stazione, Il corpo di Gesù è deposto dalla croce: “Hanno portato via il nonno e non l’ho più visto”

XIV stazione, Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro: “Gesù mi ha insegnato ad amare”

QUI IL TESTO COMPLETO DELLE MEDITAZIONI VIA CRUCIS 2021



