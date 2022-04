Meditazioni Via Crucis 2022, chi le ha scritte?/ Testi: famiglie russe, ucraine e…

MEDITAZIONI VIA CRUCIS 2022: TETSI E PREGHIERE PER LE STAZIONI

Le meditazioni Via Crucis 2022 (testi e preghiere per le stazioni) sono state affidate da Papa Francesco ad alcune famiglie, come ha spiegato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, il quale ha aggiunto che si tratta di nuclei familiari connessi a comunità e associazioni cattoliche di volontariato e assistenza. In base alle tematiche scelte, saranno sempre le famiglie a portare la croce tra una stazione e l’altra della Via Crucis 2022 al Colosseo, dopo che per due anni il rito si era tenuto in Piazza San Pietro a causa dell’emergenza Coronavirus.

Papa Francesco, spiega “Vatican News”, ha voluto le famiglie “protagoniste delle meditazioni delle 14 stazioni della Via Crucis 2022, nell’anno a loro dedicato con il quale la Chiesa sta celebrando i 5 anni dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. Anno che si concluderà con il decimo incontro mondiale delle famiglie in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. Le testimonianze della Via Crucis 2022, affiancate al percorso di Gesù verso il Calvario, descrivono spaccati di vita in cui tante famiglie si possono ritrovare. E saranno, perlopiù, proprio le stesse famiglie che si sono raccontate nelle meditazioni a portare anche la Croce nell’Anfiteatro Flavio, dove, in mondovisione, la cristianità si raccoglierà nella notte del silenzio, a ricordo della crocifissione e morte di Gesù”.

MEDITAZIONI VIA CRUCIS 2022: CHI LE HA SCRITTE?

Ma chi ha scritto nel concreto le meditazioni della via Crucis 2022? La Passione che sarà raccontata al Colosseo, nel Venerdì Santo, è quella di Cristo, ma incarnata nella vita di ogni giorno di tanti nuclei familiari. I testi di meditazioni della Via Crucis 2022 sono stati scritti da una coppia di giovani sposi (I stazione), una famiglia in missione (II), da sposi anziani senza figli (III), una famiglia numerosa (IV), una famiglia con un figlio con disabilità (V), una famiglia che gestisce una casa famiglia (VI), una famiglia con un genitore malato (VII), una coppia di nonni (VIII), una famiglia adottiva (IX), una vedova con figli (X), una famiglia con un figlio consacrato (XI), una famiglia che ha perso una figlia (XII), una famiglia ucraina e una famiglia russa (XIII) e una famiglia di migranti (XIV).

Come evidenzia “Vatican News“, le ultime due stazioni della Via Crucis 2022 sono narrazioni di questi giorni: “Una famiglia ucraina e una famiglia russa specificano tutto ciò che la guerra cambia, l’esistenza, le giornate, la spensieratezza della neve d’inverno, l’andare a prendere i bambini a scuola, il lavoro, gli abbracci, le amicizie. Chiedono a Dio perché, fra le lacrime finite e la rabbia che ha lasciato il passo alla rassegnazione, e si disperano nel non riuscire più a sentire l’amore dell’Onnipotente. E, consapevoli della difficoltà di una riconciliazione fra i loro Paesi, invocano il Signore perché parli nel silenzio della morte e della divisione, insegnando a fare pace, ad essere fratelli e sorelle, a ricostruire ciò che le bombe avrebbero voluto annientare”.

TESTI MEDITAZIONI E STAZIONI VIA CRUCIS 2022

Riportiamo di seguito le 14 stazioni e le meditazioni scelte dalle famiglie per la Via Crucis 2022 (qui il libretto ufficiale del Vaticano per la celebrazione al Colosseo).

I una coppia di giovani sposi

II una famiglia in missione

III sposi anziani senza figli

IV una famiglia numerosa

V una famiglia con un figlio con disabilità

VI una famiglia che gestisce una casa famiglia

VII una famiglia con un genitore malato

VIII una coppia di nonni

IX una famiglia adottiva

X una vedova con figli

XI una famiglia con un figlio consacrato

XII una famiglia che ha perso una figlia

XIII una famiglia ucraina e una famiglia russa

XIV una famiglia di migranti.

