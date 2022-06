Mediterraneo/ Su Rete 4 il film con Diego Abatantuono e Ugo Conti

Mediterraneo, film di Rete 4 diretto da Gabriele Salvatores

Mediterraneo va in onda oggi, 25 giugno, dalle ore 23:50 su Rete 4. Si tratta di una pellicola di produzione italiana che ha debuttato nei cinema del paese durante l’anno 1991 e che appartiene ai generi cinematografici commedia e drammatico.

Il regista di questo film è Gabriele Salvatores mentre la sceneggiatura è stata scritta da Enzo Monteleone. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori italiani molto famosi come Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Claudio Bisio, Antonio Catania, Vana Barba, Luigi Montini e Irene Grazioli. Le musiche del film sono state realizzate da Giancarlo Bigazzi e Marco Falangiani mentre la fotografia è stata curata da Italo Petriccione.

Mediterraneo, la trama del film

Leggiamo la trama di Mediterraneo. Otto militari italiani durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale sbarcano in una piccola isola greca del Mar Egeo. Fanno parte della spedizione italiana imposta dal regime fascista di conquistare la Grecia e sottometterla al loro dovere. All’interno di questo gruppo di italiani sono presenti diversi personaggi, tutti provenienti da svariate zone d’Italia. Ognuno di loro ha un lavoro e delle passioni ma ormai sono tutti impegnati nella guerra.

Inizialmente, sull’isola sembra esserci il nulla. Infatti, la compagnia uccide anche per sbaglio un’asina scambiandola per un nemico. La pace presente sull’isola fa rilassare i soldati che vogliono trovare un po’ di pace dopo aver assistito per troppo tempo ai dolori e agli orrori della guerra. Tuttavia, scoprono che sull’isola è presente anche una popolazione completamente femminile. Qui i soldati trovano anche l’amore e si dimenticano della loro missione in questo luogo lontano dal tempo e dallo spazio, un’oasi di relax che sembra essere irreale a tratti.

Il video del trailer di Mediterraneo













