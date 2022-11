Medium abbandona Pomeriggio 5: “Ciarlatani sempre invitati, io no”/ Barbara D’Urso sconvolta: “Brutto gesto”

Medium Elisa abbandona Pomeriggio 5: sfuriata in diretta

Si parla di segnali e contatti con l’aldilà nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha tra i suoi ospiti anche una Medium, la signora Elisa, che è in collegamento e che ha tentato un esperimento con Emanuela Folliero che viene mostrato in diretta. La chiacchierata con la medium però non convince gli ospiti della D’Urso in studio, che minimizzano, parlando di ‘cose che tutti avrebbero potuto dire’.

Gli attacchi in studio scatenano però l’ira della medium Elisa che si rivolge però non a loro ma a Barbara D’Urso: “Io sono intervenuta varie volte nella sua trasmissione, sa benissimo chi sono io!” e continua “Io vedo tanti ciarlatani che sono sempre nelle sue trasmissioni, mentre io dal 2010, quando mi sono occupata del caso di Sarah Scazzi, sono venuta due-tre volte!” Detto questo, infastidita, lascia la sua postazione, abbandonando il collegamento.

Barbara D’Urso e la replica alla medium Elisa

Barbara D’Urso è sconvolta e quasi incredula dall’accaduto ma mantiene la calma, chiedendo anzi scusa alla sua ospite: “Chiedo scusa alla signora Elisa se non mi ricordo che 13 anni fa è venuta in trasmissione da me. Mi accusa che è venuta solo due o tre volte, oggi che c’era questo argomento mi hanno proposto di invitare questa signora che ha voglia di incontrare un personaggio che è stato poi Emanuela Folliero…”. Lancia tuttavia una stoccata per il suo aver abbandonato la trasmissione di punto in bianco: “Mi dispiace se non mi ricordo di lei, trovo però sgradevole che una persona lasci la mia trasmissione.” Parole sulle quali sono d’altronde concordi gli ospiti, trovando la sua uscita un brutto gesto.

