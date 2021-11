Medjugorje, dove il covid “sembra non esistere”/ Zona Bianca: “Zero precauzioni”

Dopo che numerosi pellegrini di Medjugorje sono tornati in Italia con il covid, la trasmissione di Rete 4, Zona Bianca, si è recata proprio nel luogo del santuario sito in Bosnia, nazione dove l’epidemia non è di certo controllata come in Italia. Quanto documentato dal programma condotto da Giuseppe Brindisi fa senza dubbio riflettere: “Qui il virus ha sempre girato – commenta una persona intervistata dalla collega di Zona Bianca che ha realizzato il servizio e che si è appunto recata di persona per controllare la situazione – ci sono state tantissime persone che hanno preso il virus, anche tanti sono morti, anche italiani, canadesi. Un amico ha preso il covid qui ed è morto in Italia, ma la gente continua a venire dopo l’apertura delle frontiere”.

Pippo Franco/ Pregliasco: “Sierologico artista? Non è chiaro se vaccino o infezione”

Come sottolinea la giornalista, a Medjugorje il “covid sembra non esistere. Assembramenti durante il rito della confessione, centinaia di persone senza mascherine che entrano nei confessionali senza alcun ricambio d’aria, e finestre tutte chiuse. Da nessuna parte raccomandazioni anti contagio, non vi sono segnalate le distanze di sicurezza e unici cartelli riguardano gli indumenti da indossare in chiesa”.

Bassetti: “I no vax in ospedale piangono”/ “Quando si infettano si pentono subito”

INCHIESTA MEDJUGORGJE, NESSUNA MISURA DI RESTRIZIONE CONTRO IL COVID: IL VIAGGIO DI ZONA BIANCA

E ancora: “Vi sono poi centinaia di persone in fila in attesa dell’ostia benedetta, posta dal prete direttamente nelle bocche dei fedeli e non nelle mani”, e inoltre, sono “Tanti i pellegrini no vax e negazionisti”. Un fedele giunto da Messina, fermato da Zona Bianca spiega: “Vengo da Messina, sono in ritiro non in pellegrinaggio. Sono qua da un po’ di tempo. Paolo andò a Malta e fu morsicato dalla vipera e morì la vipera. Non siamo immuni noi fedeli, c’è gente che viene qui e poi prende il covid”.

Pfizer, protezione cala dopo 90 gg/ A 5 mesi rischio di infezione 3 volte più alto

Altri invece non sembrano avere più di tanta paura dell’infezione: “paura del covid? Ho paura del peccato e del demonio, non del virus, quando sarà il mio momento me ne andrò”. Anche uno dei preti di Medjugorje dribbla le domande: “Ostia veicolo di contagio? Cosa sia veramente veicolo di contagio non lo so, il vaccino? domande personali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA