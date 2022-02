Medusa de Il cantante mascherato 202, chi è?/ Gli indizi: Bianca Guaccero o Bianca Atzei

Medusa, chi è? Gli indizi de Il cantante mascherato 2022 portano sicuramente ad una donna. In lizza, al momento, ci sono due nomi: quello di Bianca Guaccero o Bianca Atzei. Durante la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1, la maschera ha delineato la sua ‘immagine’ fornendo qualche indizio al pubblico da casa e in studio. “Ho indossato molte maschere e vissuto molte vite. Sono una che si annoia e mi piace mascherarmi. Cerco di prendere dalle esperienze il meglio. Se c’è qualcosa che mi spaventa? La routine, devo sempre trovare qualcosa che mi diverte. Ho scelto la Medusa per mostrare il mio spirito ribelle e anche più sensuale. Nella vita ho imparato a difendermi da sola, sono una donna single, non ho mai usato scorciatoie e ama la trasparenza. Adoro far vibrare il mio cuore fino all’ultimo battito” – sono le parole della Medusa che nel clip di presentazione ha mostrato il Teatro Ariston di Sanremo e il titolo di una fiction.

Chi è Pesce Rosso, Il cantante mascherato 2022?/ Vladimir Luxuria o Cristina D'Avena…

Proprio il titolo “Fino all’ultimo battito” ha fatto pensare immediatamente a Bianca Guaccero, conduttrice ed attrice che ha recitato nella fiction di Cinzia Th Torrini. Sarà davvero Bianca Guaccero sotto le sembianze sinuose della Medusa?

La Medusa, chi è? Gli indizi del cantante mascherato 2022

Chi è la Medusa de Il cantante mascherato 2022? I primi indizi rivelati durante la puntata di debutto dello show del venerdì sera di Raiuno hanno incuriosito davvero tanto il pubblico da casa e dei social. Non solo, anche i giurati sono divisi su chi possa nascondersi o meno sotto le sembianze della medusa, anche se Francesco Facchinetti non ha alcun dubbio: “sotto la maschera c’è Bianca Guaccero”. Durante la puntata anche la padrona di casa Milly Carlucci ha rivelato qualche dettaglio in più sul personaggio che si nasconde sotto la maschera: ” il personaggio che vediamo adesso lo definirei avvolgente o addirittura avviluppante. Perché ho usato questi due termini? Perché è… Medusa. Coi suoi tentacoli ti avvolge, può essere anche urticante e poi è bellissima”.

VOLPE, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Sempre più Paolo Conticini ma...

Sui social è caccia all’identità della medusa. Per alcuni sotto la maschera può celarsi Selvaggia Lucarelli, la storica giurata di Ballando con le Stelle, ma in tanti hanno fatto il nome di Ivana Spagna, Anna Oxa, Bianca Guaccero e Loredana Berté. Una cosa è certa: la Medusa con i suoi tentacoli ha conquistato già tutti!

LEGGI ANCHE:

FOSCA INNOCENTI/ Diretta puntata 18 febbraio e anticipazioni: da Petrarca a Fosca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA