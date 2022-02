Medusa e Malgioglio, duetto “L’importante è finire”, Il cantante mascherato/ Chi c’è dietro la maschera?

Inizia la nuova edizione de “Il cantante mascherato“, la terza, condotta ancora una volta da Milly Carlucci, in cui la formula resterà inalterata, pur con qualche novità. Aumentano infatti le maschere (da nove a dodici), oltre a una new entry in giuria, Arisa, reduce dalla vittoria in un altro programma condotto dalla Milly Nazionale. “Ballando con le stelle“. I duetti, come da tradizione, saranno occasione per cercare di intuire, magari da alcuni movimenti o dalla voce stessa, chi si celi dietro la maschera.

Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio "Non è amore"/ Lui replica "Rispetto"

Nella scaletta della prima puntata è prevista l’esibizione di Cristiano Malgioglio, che duetterà con Medusa ne “L’importante è finire“. Si tratta di un brano certamente impegnativo e tutt’altro che semplice da interpretare, portato al successo da Mina e scritto proprio dall’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“. il testo parla di una donna che sta pensando di chiudere la relazione con il suo amante, ma che continua a essere dubbiosa visto che lui la soddisfa appieno sul piano sessuale. Lei crede così di essere padrona della situazione lasciando in sospeso l’uomo, ma in realtà si tratta solo di un’illusione.

Fosca Innocenti/ Anticipazioni 11 febbraio e diretta: riecco Vanessa Incontrada!

Medusa, duetto “L’importante è finire”: ci sarà un indizio?

;Ma chi sarà il personaggio che ha deciso di prendere parte a “Il cantante mascherato” e di celarsi dietro la maschera di Medusa? Alcune indiscrezioni trapelano già prima della messa in onda del programma e potrebbero essere possibili indizi che potrebbero aiutare a capire la sua identità.

Sulla base delle dimensioni del costume e la fessura degli occhi del costume (costruita nello spazio del collo della medusa) rivelerebbe un altezza pari o poco inferiore a quella di Milly Carlucci. Del resto, la conduttrice è stata piuttosto chiara: “Chissà che il duettante non sia un indizio per cercare di capire chi c’è sotto la maschera”.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 1a PUNTATA/ Diretta e maschere: 12 vip da Milly Carlucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA