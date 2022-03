MEDUSA IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Bianca Guaccero “incastrata” da..

Medusa, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Medusa ha mantenuto segreta la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato, anche se gli investigatori del programma sembrano essersi fatti un’idea sul personaggio che si potrebbe celare dentro il costume. Dopo due settimane da protagonista, anche questa sera, venerdì 24 febbraio, Medusa sarà uno dei personaggi in gara. Scopriremo quindi quale vip si nasconde sotto la sua maschera? O alla fine saremo alle prese ancora con dubbi e misteri da risolvere? In ogni caso dopo la messa in onda della seconda puntata di venerdì scorso, l’ipotesi più accreditata è quella della conduttrice Bianca Guaccero.

Un nome che ha messo tutti d’accordo, sia per quanto detto dal concorrente nella clip, sia per quanto vista in pista, come mimica e voce. “Nella vita reale faccio un po’ fatica ad esprime i sentimenti perché mi vergogno, non mi sento mai all’altezza rispetto agli altri.”, aveva raccontato Medusa nella clip di presentazione, fornendo ulteriori spunti ai giurati.

Medusa: sotto la maschera c’è davvero Bianca Guaccero?

Dunque chi si nasconde davvero dentro il costume di Medusa? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa maschera intrigante, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de Il Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso dovrebbe esserci proprio Bianca Guaccero, l’unico nome in grado di mettere tutti d’accordo.

Scartati altri profili, non resta che capire se la terza puntata offrirà conferme o clamorose sorprese sull’identità del misterioso personaggio. “Mi tremavano le gambe ma appena iniziata la musica non ho pensato più a niente. Mi fanno molto piacere i complimenti ricevuti, la musica è stata una parte importante della mia vita. Adesso ho imparato a difendermi di più dalle mie insicurezze, sto cercando di essere una donna più sicura e consapevole”, ha raccontato Medusa prima esibirsi con Iva Zanicchi sulle note di Zingara. Questa sera scopriremo il suo vero volto?

