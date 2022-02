Medusa, Il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ “Urticante e bellissima”, per i fan è Selvaggia Lucarelli

Chi è Medusa de Il Cantante Mascherato?

A grande richiesta questa sera, venerdì 11 febbraio, torna Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, con nuovi personaggi e concorrenti pronti ad animare il fine settimana firmato Raiuno. Il talent game show condotto dalla presentatrice storica di Ballando con le Stelle, si preannuncia ancora più ricco della scorsa stagione, con un numero più ampio di maschere e nuovi misteri che attendono di essere svelati.

Partendo dall’identità ignota di Medusa, una delle maschere più contraddittorie e affascinanti secondo Milly Carlucci. Il motivo è così spiegato dalla conduttrice, nel filmato che introduce il personaggio: “Il personaggio che vediamo adesso lo definirei avvolgente o addirittura avviluppante. Perché ho usato questi due termini? Perché è… Medusa. Coi suoi tentacoli ti avvolge, può essere anche urticante e poi è bellissima”, le parole della mitica Milly nella clip introduttiva.

Medusa, secondo i fan il Cantante Mascherato potrebbe essere Selvaggia Lucarelli

“Quindi cosa prevale: la bellezza o il fatto che sia urticante? Spesso le due cose coincidono, pensate che riflessione filosofica”, aggiunge ancora la conduttrice del Cantante Mascherato. Indizi che spingono i fan verso un nome molto caro alla Carlucci, vale a dire quello della giornalista Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma Ballando con le Stelle. La descrizione e gli indizi, effettivamente, potrebbero anche propendere verso questa ipotesi. Ma come in altri casi, è ancora troppo presto per sbilanciarsi sul personaggio.

Le ipotesi, tuttavia, non mancano. Sbirciando sotto il post pubblicato sui canali ufficiali del programma, quello dedicato a Medusa, i nomi suggeriti dagli internauti spaziano in vari settori. Oltre al profilo di Selvaggia Lucarelli, si parla di Ivana Spagna, Anna Oxa, Bianca Guaccero e Loredana Berté. Chi ci sarà sotto il costume di Medusa? Non è dato saperlo, ancora. Magari lo scopriremo questa sera, dalle ore 21.25 su Rai1.



