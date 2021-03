Medusa velenosissima a Lampedusa “Sono caravelle portoghesi”/ Possono uccidere

Nella acque di Lampedusa sono state avvistate negli ultimi giorni delle pericolosissime specie di meduse: si tratta delle cosiddette “Caravalle portoghesi”, molto velenose e che possono essere letali per l’uomo. Il sindaco Totò Martello ha lanciato l’allarme sulle sue pagine social: «Un altro esemplare di “Caravella portoghese” è stato avvistato nelle acque di Lampedusa dal personale dell’Area marina protetta delle isole Pelagie, dopo quello segnalato circa 20 giorni fa. Bisogna stare molto attenti, la Caravella portoghese (che è un “sifonoforo”) è molto pericolosa, i suoi tentacoli possono provocare conseguenze anche molto serie. Oltretutto quando galleggia può essere confusa con una bottiglia di plastica o con una normale medusa».

Di solito questo tipo di meduse si trova negli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico, ma evidentemente ha sconfinato attraverso il mar Mediterraneo, così come sta accadendo per numerose altre specie marine mai avvistate prima d’ora nei nostri mari.

CARAVELLE PORTOGHESI A LAMPEDUSA, ISPRA: “TENTACOLI URTICANTI, PROVOCA SERI DANNI”

Le “Caravelle portoghesi” prendono il loro nome dal fatto che hanno una forma molto simile a quelle delle caravelle con le vele spiegate, e grazie alla loro “vela” possono raggiungere una velocità compresa fra i 15 e i 30 chilometri al giorno, circa venti metri al minuto. E’ carnivora, uccide in poco tempo pesci e prede, e può provocare uno shock anafilattico nell’uomo e perfino la morte. «E’ il secondo esemplare osservato e fotografato negli ultimi venti giorni – scrive su Facebook l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – dal personale dell’area marina protetta durante l’attività di monitoraggio in mare. L’avvistamento è stato quindi segnalato tempestivamente ai ricercatori Ispra di Palermo. La “caravella portoghese” è una specie molto pericolosa, caratterizzata dalla presenza di una sacca galleggiante (pneumatoforo) e da tentacoli urticanti lunghi anche decine di metri, il cui contatto può provocare danni molto seri». Le autorità invitano chiunque dovesse avvistare una delle Caravelle portoghesi a segnalarle e a non toccarle.

