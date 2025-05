Torna nell’occhio del ciclone il trapper di Bologna Medy Cartier, nome d’arte di El Marbouh El Mehdi: è accusato di violenza sessuale. Come si legge sul Corriere della Sera, a puntare il dito nei confronti dello stesso cantante sarebbe una ragazza giovanissima, oggi 19 anni ma all’epoca dei fatti minorenne. Medy Cartier ha già avuto a che fare con la giustizia per varie rapine e furti, e proprio nel carcere minorile del Pratello ha guadagnato fama e visibilità nel mondo della musica, ma le ultime accuse, se confermate, potrebbero stravolgere completamente la vita dello stesso trapper magrebino.

Chris Brown è stato arrestato a Manchester/ Accusato di aver aggredito un produttore musicale nel 2023

Il rinvio a giudizio c’è già stato, visto che il Corriere della Sera precisa che il processo comincerà il 24 luglio, e i capi d’accusa saranno pedopornografia e violenza sessuale. Ma cosa è successo?

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e che ha portato il giudice per l’udienza preliminare, Sandro Pecorella, a chiedere il processo, la giovane ragazza sarebbe stata costretta ad avere un rapporto con Medy Cartier, il tutto filmato dallo stesso artista. Non contento, sempre stando a quanto si legge nella querela, il filmato sarebbe stato fatto circolare in rete, girato ad altre persone da parte dello stesso trapper, anche se il dubbio resta, visto che la polizia postale non ha mai rinvenuto questo video e, anche analizzando lo smartphone del ragazzo, non è stata trovata alcuna traccia.

Vincitore Eurovision Song Contest 2025, chi è: Lucio Corsi ha una speranza?/ Il nome del super favorito

MEDY CARTIER A PROCESSO PER STUPRO: COSA E’ SUCCESSO

Si è quindi deciso di eseguire l’incidente probatorio sulla ragazza, di modo da cristallizzare la sua testimonianza, e la 19enne è stata ritenuta credibile al punto che il Gup ha appunto ottenuto il rinvio a giudizio del ragazzo. Secondo quanto sostiene Medy Cartier, così come fatto sapere dal suo avvocato, Roberto D’Errico, il rapporto fra i due sarebbe stato consenziente; di conseguenza toccherà a un giudice decidere cosa sia accaduto.

L’episodio risalirebbe alla notte di Capodanno, fra il 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024, quando Medy Cartier e la presunta vittima si sono ritrovati assieme. I due si conoscevano già, ma la giovane, come sostiene lei stessa, non voleva avere un rapporto intimo, ma si sarebbe sentita “pressata, impossibilitata a rifiutare”, scrive il Corriere della Sera, e in seguito impaurita una volta scoperto che “l’amico” la stesse riprendendo con il telefono.

Lucio Corsi pronto per la finale Eurovision 2025: "Voglio essere me stesso"/ "Semifinale? Ecco com'è stata"

MEDY CARTIER, IL PASSATO FRA GALERA, DENUNCA E HIT

Cosa succederà, quindi, lo vedremo il prossimo luglio; nel frattempo la fedina penale di Medy Cartier continua ad allungarsi. Come detto sopra, quando era un ragazzino ha subito un paio di processi per dei furti, poi un’altra denuncia da parte di una ex che lo ha accusato di stalking e diffamazione (processo attualmente in corso), ma anche due denunce per guida senza patente e concerto non autorizzato.

Medy Cartier ha già fatto la galera anche da maggiorenne, precisamente un anno fa, per alcuni residui di pena, dopo una messa in prova con esito negativo. Ora un nuovo triste capitolo. Nel frattempo la sua carriera va alla grande, i fan non lo hanno mai abbandonato.