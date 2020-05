Mee-Shee Il gigante dell’acqua/ Su Italia 1 il film con Bruce Greenwood (7 maggio)

Pubblicità

Mee-Shee Il gigante dell’acqua va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata dalla casa cinematografica MBP in collaborazione con la Ogopogo Prod. Ltd mentre la distribuzione è stata gestita dalla Screen Media Venturee insieme alla The Works UK Distribution. La regia di questo film è stata affidata a John Henderson con il soggetto e la sceneggiatura realizzati da Barry Authors. Il montaggio è stato eseguito da Bill Jones in collaborazione con David Yardley mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Pol Brennan. Nel cast sono presenti tra gli altri Bruce Greenwood, Daniel Magder, Rena Owen, Phyllida Law, Tom Jackson, Joe Pingue e Shane Rimmer.

Mee-Shee Il gigante dell’acqua, la trama del film

Ecco la trama di Mee-Shee Il gigante dell’acqua. Un tenero bambino di 10 anni sta vivendo un vero e proprio sogno in quanto suo padre ha prenotato per lui un bellissimo viaggio alla volta di Disney World. Lui è ovviamente molto felice per cui inizia tutti i preparativi necessari per vivere questa bellissima esperienza nella quale potrà fare la conoscenza di tutti i protagonisti dei vari cartoni animati che quotidianamente segue in TV. Tuttavia, la compagnia petrolifera per la quale lavora il padre lo contatta con una certa urgenza in quanto dovrà occuparsi del recupero di un macchinario molto prezioso e costoso che è caduto in ragione di un incidente al centro di un lago che si trova in una cittadina in Canada. Il papà deve quindi mettere a conoscenza il figlio della necessaria modifica del loro programma ed in particolar modo invece di andare a Disney World, i due fanno tappa nei pressi di questo lago canadese.

Inizialmente il bambino è molto deluso per quanto successo, ma poco alla volta troverà questa nuova esperienza davvero gratificante ed avventurosa. Infatti, il bambino farà la conoscenza di una bambina che gli racconterà di una leggenda secondo la quale all’interno del lago viva una creatura gigantesca che protegge tutto il territorio e i cittadini da milioni di anni. In realtà, il bambino si renderà conto molto presto che non si tratta di una leggenda bensì di una realtà. Infatti, quando erroneamente cadrà in acqua, il bambino verrà salvato da questa gigantesca creatura con la quale stabilirà un bellissimo rapporto grazie al quale scoprirà il suo animo estremamente gentile e tenero. Tra i due L’amicizia è davvero molto forte ed infatti uniranno le forze quando alcuni loschi e malvagi individui metteranno in essere un piano ben architettato per riuscire a mettere le mani sulla gigantesca creatura e quindi a catturarla per un proprio tornaconto personale.



