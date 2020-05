MEET THE MEETING/ Il 23 maggio l’evento in “piazza digitale”

Pubblicità

Ritorna Meet the Meeting, l’evento di raccolta fondi e di anticipazione dei contenuti del Meeting di Rimini che nel 2019 si è svolto in 40 piazze di tutt’Italia e che quest’anno, per la terza edizione, si presenta in forma inedita.

Meet the Meeting, che si terrà sabato 23 maggio alle ore 18.30, sarà una giornata speciale, un evento di piazza – una piazza digitale ma assolutamente non virtuale – in cui incontrarsi, scoprire la nuova edizione e sostenere la costruzione del Meeting grazie al buon vino, che è il simbolo dell’evento. Solo nel 2019 infatti sono state donate quasi 4000 bottiglie di vino a fronte di un piccolo contributo.

Sarà anche l’occasione per entrare nelle parole chiave del Meeting 2020, in collegamento con ospiti, relatori, artisti che vedremo all’opera nella prossima edizione e con contributi che verranno da varie città italiane.

L’evento del 23 maggio è preceduto da quattro “Assaggi di Meeting” (le date sono 4, 11, 19 e 22 maggio), brevi video che illustrano aspetti dell’evento. Gli Assaggi verranno diffusi via e-mail, social media, whatsapp oltre che sul sito internet del Meeting.

Pubblicità

Meet the Meeting si terrà sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese. Definiti anche i protagonisti: la conduttrice sarà Elisabetta Soglio, direttrice di Buone Notizie, inserto settimanale del Corriere della Sera dedicato al mondo del Terzo settore e dell’economia sociale. A presentare le parole chiave e anticipare alcuni contenuti del Meeting 2020 special edition sarà il Presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz. Con lui dialogheranno protagonisti dell’edizione 2020 tra cui Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e lo scrittore Luca Doninelli. Atteso il contributo del regista e attore Giovanni Scifoni, lo scorso anno al Meeting con i suoi ‘Santi’ e altri racconti, che commenterà nel suo stile il titolo del Meeting 2020 ‘Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime’.

Saranno, insomma, tantissime le sorprese e le anticipazioni della special edition del Meeting 2020 che non vi perderete sintonizzandovi con Meet the Meeting, tra cui anche un breve saggio musicale offerto dall’International Musical Friendship Orchestrakademie, un collettivo che unisce giovanissimi concertisti provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria e Italia.

Pubblicità

«I volontari delle piazze continuano a stupirci con il loro impegno e la loro creatività che sta giungendo in maniera capillare a tutti, coinvolgendo personalità e media locali», racconta Nicoletta Rastelli, responsabile dell’evento. «Questa forma di partecipazione alla costruzione del Meeting sarà una delle modalità con cui i volontari e chiunque desideri unirsi a noi parteciperà alla special edition Meeting 2020».

Quest’anno le città coinvolte nella preparazione e diffusione dell’evento sono 56, in tutte le 20 regioni italiane: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Borgomanero, Brescia, Cagliari, Casale Monferrato, Catania, Cernusco sul Naviglio, Cesena, Chiavari, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Forlì, Gallarate, Genova, Gessate, Guglionesi, La Spezia, Lucca, Luino, Magenta, Massa, Melzo, Milano, Monte San Savino, Monza, Napoli, Oderzo, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Riccione, Rimini, Roma, Salerno, San Donà di Piave, San Severino Marche, Senigallia, Torino, Trento, Udine, Varese, Viareggio. Sul sito meetthemeeting.org si trova l’elenco sempre aggiornato con i recapiti dei referenti locali.

Dal sito meetthemeeting.org è possibile fare donazioni per sostenere la realizzazione dell’evento: a fronte di una donazione si può ricevere a casa una bottiglia di ottimo Sangiovese. Il vino, come il Meeting, è gusto, storia, qualità, incontro, amicizia, allegria… e arriva al cuore di tutti.

Chi vuole partecipare o trovare maggior informazioni su Meet the Meeting può accedere al sito meetthemeeting.org oltre che ai social e al sito della manifestazione www.meetingrimini.org.



© RIPRODUZIONE RISERVATA