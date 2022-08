MEETING 2022/ Markéta Irglová: io e Chieffo, il Mistero che ci ha uniti

Otto anni dopo il suo ultimo disco, Muna (parola islandese che significa “ricordare”, da lei definito “un documento di ricerca spirituale, un album di santi, angeli e salmi”) Markéta Irglová è tornata in questi giorni con il suo nuovo lavoro, Lila, un disco intenso come nella natura di questa cantautrice nata nella Repubblica Ceca, poi trasferitasi a Dublino, quindi a New York e adesso da diversi anni in Islanda, dove sembra aver trovato finalmente la pace e la casa stabile a lunga cercata, grazie anche all’incontro con il padre dei suoi tre figli, il produttore e arrangiatore Sturla Mio Thorisson. Lila conferma tutto quanto di buono questa ragazza ha sempre saputo offrire, sin dai tempi della sua apparizione appena 17enne, nello straordinario film indipendente Once, che catturò il cuore di milioni di spettatori, la storia di un cantante di strada, Glen Hansard, e di una ragazza fuggita in Irlanda con un figlio piccolo alla ricerca di una futuro migliore.

Un film che per la sua delicatezza e tenerezza incantò tutti, anche i critici più spietati, tanto che la canzone portante del film, Falling Slowly, vinse nel 2008 il Premio Oscar come miglior canzone per un film. “Stare semplicemente ferma a osservare le cose che non posso cambiare, piuttosto che cercare di risolverle o scappare da esse, mi ha portato nel posto più profondo del mio cuore e ne sono grata” dice Markéta Irglová.

A dimostrazione del suo cuore gentile, la cantante non ha esitato a prendere parte al disco Chieffo Charity Tribute quando il figlio del cantautore italiano, Benedetto, la contattò: “Quando Benedetto mi scrisse raccontandomi di suo padre Claudio Chieffo e del progetto musicale a cui stava lavorando in suo onore, sono stata subito colpita dalla sincerità delle sue parole. Mi ha scaldato il cuore sentire l’amore e il rispetto che nutriva per suo padre e per il suo lavoro.

Pensare che si sarebbe avvicinato a me con qualcosa di così caro al suo cuore, e fidarsi di me con una delle canzoni di questo omaggio alla memoria di Claudio, mi ha reso umile”. Markéta sarà al Meeting di Rimini in esclusiva italiana questa sera, dove prenderà parte con altri artisti alla serata conclusiva dell’evento, un concerto in onore di Claudio Chieffo.

Recentemente tu e Glen avete celebrato i 15 anni di Once con un tour. Com’è stato riprendere quelle canzoni? E cosa hai provato a cantare di nuovo con Glen dopo così tanti anni?

Da una parte sembrava che avessimo ripreso da dove eravamo rimasti, ma dall’altra mi sembrava che ci stessimo incontrando in un modo nuovo, alla pari. Prima mi ero molto più giovane, meno esperta di Glen, meno padrona della mia voce e del mio destino. Ma sono cresciuta molto come persona e come cantautrice ed interprete, ed è stato bello salire su un palco insieme sentendomi più sicuro di ciò che stavo portando in pubblico.

Il verso che apre Falling Slowly, la canzone premiata con l’Oscar, mi ha sempre colpito: “Non ti conosco ma ti voglio”. Non so se quel verso è stato scritto da te, ma, per me, contiene tutta l’essenza del mistero dell’amore. Cosa ne pensi?

Sono parole che descrivono la sensazione di essere attratto da qualcuno, voler colmare lo spazio tra te e la persona che il mistero ti rende attraente. È il desiderio di voler materializzare e rendere reale qualcosa che è nel regno dello spirito o della fantasia. Per radicarlo in qualcosa di tangibile. Eran le uniche parole che Glen aveva per la melodia quando me l’ha presentata. Gli ho chiesto di finire la canzone perché pensavo avesse qualcosa di speciale, e mi ha suggerito di finirla insieme, cosa che abbiamo fatto. Forse mi è piaciuto così tanto il testo di apertura proprio perché descriveva come mi sentivo per lui, forse ha anche catturato come si sentiva per me.

Girl from a movie, una delle canzoni del tuo nuovo disco, scherza sulla tua partecipazione a Once. Un modo brillante per dire che non dovresti mai fare affidamento su apparenze, ruoli, momenti passati? Che bisogna sempre guardare oltre?

Sì, è proprio di questo che parla la canzone. Del cercare di stare attenti alle nostre aspettative che riponiamo nel mondo che ci circonda. Le cose e le persone raramente sono come sembrano, perché a prima vista possiamo solo percepirle colorate dalle nostre stesse proiezioni e convinzioni basate sulle esperienze passate e su ciò che speriamo o temiamo che il mondo sia. Penso che valga la pena fare uno sforzo consapevole per fare affidamento sui nostri istinti che ci aiutano sempre a separare il bene dal male, l’amore dalla paura, il reale dal falso, ma mantengono la mente aperta e sintonizzata su una frequenza positiva e amorevole.

Le nuove canzoni hanno una costruzione musicale molto ricca, strati strumentali sovrapposti, effetti sonori. Devi averci lavorato a lungo. Ami lavorare nel tuo studio con calma, prendendoti tutto il tuo tempo?

Sì, amo la libertà di seguire le creazioni fino al completamento, disposta a dedicare tutto il tempo necessario per arrivarci. Di solito seguo semplicemente ciò che la canzone vuole diventare, e non la lascio andare finché non sento di aver fatto del mio meglio per seguire le sue istruzioni sinceramente e con tutto il cuore. Tutto ciò che faccio e creo lo faccio con amore e dedizione, credendo che le cose nate dall’amore continuino a crescere e prosperare. Tuttavia, avendo una famiglia, devo anche essere disciplinato nel separare l’orario di lavoro dal tempo familiare. Per me conta tanto essere presente per la mia famiglia, quanto essere disciplinato al lavoro.

Cosa sai del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli che si svolge a Rimini? Cosa ti suggerisce il titolo dell’edizione 2022 “Una passione per l’uomo”? Come si può appassionarsi all’uomo in un mondo sempre più individualista, violento e malvagio?

Penso che più percepiamo la violenza e l’oscurità nel mondo, più forte cresce il nostro bisogno di trovare la luce e seguirla. Siamo attratti dalle persone che emanano quella luce e amano attraverso il loro lavoro e il loro essere. Questo è esattamente ciò che mi ha spinto a dire “sì” quando mi è stato chiesto di cantare Padre dal figlio di Claudio, Benedetto. Ho ascoltato la canzone e ho sentito un’elevatissima energia di luce e di amore, ancor prima di sapere cosa fosse. Quando ero in studio a registrare la mia voce, sentivo persino come se l’energia di Claudio fosse venuta ad aiutarmi, ed è così che è stata presa la decisione di avvicinare la canzone come un duetto e aggiungere la voce di Claudio piuttosto che sostituirla. Il Meeting di Rimini ne è un’estensione: quando Benedetto mi ha chiesto di venire ad eseguire la canzone dal vivo, ho detto lo stesso “sì” che mi è venuto direttamente dal cuore.

Spiegaci meglio la decisione di inserire la voce originale di Claudio insieme alla tua.

Mi sono sentito guidata a farlo. Era una sensazione dentro la quale ho deciso di seguire. Questa non è una parte insolita del mio processo creativo, infatti tendo ad ascoltare ogni tipo di guida nel mio lavoro. Può essere difficile sapere chi è la guida che sto seguendo, se quella del mio spirito guida, Dio, o semplicemente lo spirito dell’Amore che tende a guidare tutte le cose che vengono dal cuore. In ogni caso c’è sempre una forza o energia invisibile che si intreccia intorno a me e nelle mie parole e nella mia musica. Questo è ciò che rende il lavoro che faccio così incredibilmente appagante.

La canzone è una conversazione tra una persona che sta per vedere il volto di Dio e Dio stesso. È un momento di profonda consapevolezza di cosa significa essere umani, del senso della nostra vita. Pensi che sia possibile mantenere tale consapevolezza nella vita di tutti i giorni?

Sì. Credo assolutamente che sia possibile, ci vuole solo pratica quotidiana. Una volta che ci svegliamo, iniziamo a capire che non siamo i nostri pensieri, siamo noi che osserviamo i nostri pensieri, e che se possiamo osservarli, possiamo cambiarli, e se possiamo cambiare il modo in cui pensiamo, il modo in cui ci sentiamo inizi a cambiare anche tu. Dobbiamo sforzarci di rimanere svegli, consapevoli, portando consapevolezza in ogni pensiero, ogni parola, ogni azione. Dio ci ha dato il libero arbitrio, quindi facciamo delle scelte consapevoli, per scegliere l’amore e continuare a sceglierlo. L’amore è la legge fondamentale dell’Universo. La più alta forza creativa che ci sia. Non esiste letteralmente nulla di impossibile, quando diventi Amore. Questo è il mio obiettivo nella vita. Essere l’Amore incarnato. Sono ancora lontano dal raggiungerlo, ma abbiamo molte vite per arrivarci.

Sei nata e cresciuto nella Repubblica Ceca, hai vissuto in Irlanda e ora ti sei trasferito in Islanda. Hai trovato il posto perfetto in cui vivere? Cosa rende speciale l’Islanda per te e la tua vita?

Niente è perfetto di per sé, ogni luogo ha i suoi vantaggi e offre le sue sfide. Vivendo in Islanda, ringrazio per i benefici e accetto le sfide come un modo per diventare più forte e andare più a fondo nel mio cuore. A volte ci si può sentire soli, così lontana dalla mia famiglia e dalla mia cultura, ma io e mio marito abbiamo creato la nostra piccola bolla di felicità e potremmo creare la stessa bolla in qualsiasi parte del mondo. Non riesco a immaginare di invecchiare in Islanda, quindi sento che potrebbe esserci un cambiamento all’orizzonte da qualche parte lungo la linea, ma resta da vedere.

