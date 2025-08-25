Con la "Serenata per archi op. 22" di Antonin Dvořák, al Meeting di Rimini torna la grande musica classica dal vivo

Torna al Meeting di Rimini la grande musica classica dal vivo. Questa sera alle 21:30, presso l’Auditorium isybank D3, l’orchestra Enzo Piccinini eseguirà la “Serenata per archi op. 22” di Antonin Dvořák, a 150 anni dalla composizione. Una scelta dettata dall’esigenza di rispondere alla chiamata del tema del Meeting di quest’anno, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

“La Serenata esprime in modo mirabile la fisionomia di questo autore che si identifica nell’appartenenza a un popolo. Tutta la sua musica è intrisa di temi popolari, di melodie che rimangono in orecchio e non si possono non canticchiare dopo averle ascoltate. Il tema dell’appartenenza proposto da Dvořák riteniamo sia la strada per costruire con mattoni nuovi. Non c’è possibilità di dire pienamente la parola io se non in un noi, disse don Giussani commentando la serenata”, spiega Emmanuele Lo Russo, direttore dell’orchestra Enzo Piccinini.

“Incontrare un autore come Dvořák realizza un intreccio paradossale: la vita di un uomo vissuto più di 150 anni fa si lega alla mia. Diventa familiare oggi. Perché quel che dice tocca gli aspetti più profondi della vita, infiammandola tutta”.

Arriva così naturale, la scelta di affidare l’esecuzione all’orchestra Piccinini. “Lo stesso intreccio lo abbiamo vissuto incontrando Enzo Piccinini attraverso i suoi amici”, ricorda Lo Russo. “Da qui nasce il motto, incontrare una bellezza, vivere una totalità”. L’orchestra è composta interamente da giovani musicisti, per testimoniare il nesso tra lo studio, la passione artistica e la costruzione della persona. Molto giovane è anche il primo violino, Maria Bernardette Lo Russo, rientrata di recente dalla tournée cinese con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Metha.

Composta in appena dodici giorni nella primavera del 1875, la serenata non nasce da un deserto, ma da una pienezza, da un cuore grato e colmo di speranza. Tutto materiale preziosissimo per costruire anche nel nostro deserto contemporaneo, arido, povero di bellezza e speranza. Potremmo quindi annoverare Dvořák tra i “costruttori”. Maneggiando i “mattoni” della sua terra, i canti e le danze tradizionali del popolo boemo edifica una cattedrale sonora di respiro universale.

E la stessa struttura della Serenata, in cinque movimenti, può essere raccontata come un percorso di edificazione. Dal dolce e nostalgico moderato iniziale si passa al ritmo del valzer, allo scherzo vivace, al vertice lirico del larghetto, per culminare in un finale allegro vivace, dove il tema iniziale è ripreso in un’esplosione di gioia.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Sagra musicale malatestiana. I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.

