MEETING/ Da Zanetti a Sacchi, i protagonisti dello sport attesi a Rimini

Nell’edizione numero 40 del Meeting di Rimini ci sarà ampio spazio per lo sport, inteso come piattaforma ideale per amplificare tematiche etiche quali l’educazione, la famiglia, l’integrazione e altri valori portanti della kermesse riminese. Dal 18 al 24 agosto aprirà quindi lo Sport Village, un padiglione con una veste nuova, e sono in programma incontri e attività di grande appeal, con i principali protagonisti del mondo dello sport nazionale e internazionale.

Lo sviluppo e l’organizzazione del nuovo progetto è stata affidata a Master Group Sport, società leader nel marketing sportivo in Italia, che coinvolgerà oltre al CSI, partner storico del Meeting, Federazioni, Leghe, Club e personaggi del mondo dello Sport.

Oltre all’attività sportiva nei campi da gioco dei diversi sport, animati dal CSI e da Federazioni, Leghe, Club, sono attese infatti testimonianze di grandi personaggi sportivi e importanti dibattiti con personalità del mondo dello sport. Primi fra tutti il 19 agosto “Vincere, ma non solo” con Javier Zanetti, vice presidente FC Internazionale e membro del Comitato organizzatore delle competizioni FIFA, e il 21 agosto “I grandi allenatori che hanno fatto la storia dello sport”, con Arrigo Sacchi, un grande ritorno dopo 20 anni dall’ultima presenza. Ci saranno anche Flavio Roda, attualmente Presidente Federazione Italiana Sport Invernali, Andrea Cipressa, Commissario Tecnico Nazionale Fioretto, e Massimo Barbolini, allenatore Igor Gorgonzola Novara, appuntamento imperdibile condotto da Giovanni Bruno per ripercorrere momenti storici dello sport raccontati dai protagonisti che ci hanno regalato emozioni indelebili.



