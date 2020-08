Meeting di Rimini 2020/ I volontari, come cambia il loro ruolo in questa edizione posto Covid-19?

Ogni anno quasi 3.000 volontari provenienti da ogni parte del mondo, di tutte le età e della più svariata estrazione sociale decidono di passare gratuitamente, le proprie ferie lavorando al Meeting di Rimini. C’è chi non si perde un’edizione e chi ci lavora per la prima volta.

I lavori svolti dai volontari sono tra i più disparati; c’è chi fa il servizio d’ordine, chi pulisce, chi cucina, chi spiega le mostre, chi decide di prestare la sua esperienza all’interno dell’infermeria del meeting, e chi, ancora, il meeting lo vede solo dai parcheggi. Loro. I volontari, da 41 anni sono il motore e la benzina dell’anima del Meeting. Incontrare i volontari durante la manifestazione significa abbracciare il mondo; arrivano dall’Europa, l’America Latina, l’Africa e persino dalla Cina.

Ma la domanda sorge spontanea, in questa special edition 2020 ci sarà spazio per i volontari ? Per fortuna si, e ci saranno ben due tipi di volontari; Un centinaio di volontari saranno al Palacongressi lungo tutta la settimana e svolgeranno i lavori delle passate edizioni, e il volontario ambassador che non potrà essere presente fisicamente al Palacongressi ma sarà ugualmente fondamentale; collabora alla realizzazione e diffusione del Meeting 2020 dalla propria città.

Anche per questa special edition quindi non resta che aprire le porte del Meeting di Rimini e i volontari saranno pronti a dare il benvenuto a chi ha deciso di accreditarsi per partecipare agli eventi.