MEETING DI RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 22 agosto: programma di oggi

Terza giornata del Meeting di Rimini 2021 che, dopo gli appuntamenti di venerdì 20 e sabato 21 agosto entra nel vivo: quest’anno l’oramai consueta kermesse riminese torna alla formula che le è più congeniale, ovvero quella con gli oratori e il pubblico in presenza dopo l’edizione 2020 condizionata dalla pandemia e dal post lockdown. E, come sempre, il programma è ricco di eventi e di personalità del mondo della politica, dell’economia, della cultura, ma anche della società civile e dello spettacolo: gli eventi possono essere seguiti in video streaming sul canale ufficiale YouTube “meetingdirimini” mentre alcuni saranno coperti anche da altre testate e canali televisivi. Vediamo di seguito cosa propone il cartellone approntato per questa domenica 22 agosto.

Ad aprire il programma di eventi, a partire dalle ore 11:00 (visibile in diretta streaming), c’è la Santa Messa, presieduta da S. Ecc. Mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo e trasmessa in collegamento anche nella Sala generali B4. Successivamente, alle ore 13:00 (Sala Generali B4) in diretta su Telepace, ecco “I giovani, il talento e il Maestro”, dialogo col regista Pupi Avati introdotto da Otello Cenci, responsabile Spettacoli Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Sempre alle ore 13:00, in Sala Ravezzi e solo in diretta streaming, “È l’ora della partecipazione”, incontro introdotto da Stefano Gheno e con Caterina Cesana, Claudia Fiaschi, Marco Morganti, Carlos Olivero, S. Ecc. Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Invece a partire dalle ore 15:00 (in diretta su Telepace e TV2000 dall’Auditorium Intesa Sanpaolo) ci sarà un momento dedicato all’enciclica “Fratres Omnes”: introdotta da Roberto Fontolan, vedrà presenti Damir Mukhetdinov, David Rosen, S. Em. Card. Louis Raphaël I Sako, S. Em. Card. Matteo Maria Zuppi.

MEETING DI RIMINI 2021, GLI ALTRI INCONTRI DI OGGI

Passando invece al programma pomeridiano di questa giornata di eventi del Meeting, alle ore 17:00 si parte con “Istituzioni internazionali e multilateralismo alla prova in tempo di Covid” (diretta streaming dall’Auditorium, introdotto da Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli alla presenza di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emma Marcegaglia, Presidente B20, Francesco Rocca, Presidente nazionale Croce Rossa Italiana. Sempre alle 17:00 (diretta streaming, Sala Generali B4), “La transizione ecologica e vettori energetici: l’idrogeno” con Daniel Alfreider, Alberto Dossi, Marco Piuri, Luigi Ksawery Luca’, Massimiliano Salini, e Michele Viale.

Ancora alle ore 17:00 (diretta streaming dalla Sala Ravezzi) è in programma “Intelligenza artificiale in medicina”, incontro con Giancarlo Bizzarri, Stefano Forti e Jonathan Montomoli. Invece alle ore 19:00 (in diretta su Corriere TV dall’Auditorium) comincia “Europa, nazioni, regioni. La verticalizzazione del potere?” con interventi di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia.

MEETING DI RIMINI 2021, GLI APPUNTAMENTI DELLA SERATA

Il programma odierno prosegue alle ore 19:00 con “Di che cosa è fatto il mondo? Sulle tracce di particelle sfuggenti” (diretta streaming, Sala Generali B4), in collaborazione con Associazione Euresis e con Juan José Gómez Cadenas e Lucio Rossi. Sempre alle 19:00 comincia il talk “Il lavoro che verrà. Imparare a imparare”: in diretta streaming dalla Sala Ravezzi e trasmesso anche nella Hall, con la conduzione di Massimo Bernardini ed Enrico Castelli, vedrà la presenza di Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Remo Morzenti Pellegrini, Dario Odifreddi e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Alle ore 20:00 c’è “La crepa e la luce. Intervista a Jesùs Carrasco” realizzata dalla rivista ‘Tracce’ (Sala Neri, diretta streaming).

Alle ore 21:00 invece comincia “Riscoprire la propria dignità. Testimoni dal mondo” (diretta streaming, Sala Generali B4) con Mario Del Verme, Marigona Oliva e Alena Choperskova. La serata infine si conclude con gli spettacoli: alle ore 20:30 ecco la proiezione di “A hidden life” di Terrence Malick (In caso di maltempo, la proiezione si terrà lunedì 23 agosto), mentre alle 21:30 è in programma “Federico Mecozzi in concerto” (Arena Spettacoli SGR – Piazza Tre Martiri). infine chiude la giornata la terza serata di esibizione dei semifinalisti di “Meeting Music Contest”, spettacolo ad accesso libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti (Palco Spettacoli Piscine Ovest, ore 21:30)

