Meeting di Rimini 2025, numeri da record e pubblico giovane e globale ad alimentare il dibattito social: i dati dell'indagine di SocialCom Italia

MEETING DI RIMINI 2025, I NUMERI DEL SUCCESSO ANCHE ONLINE

Il Meeting di Rimini 2025 ha registrato numeri da record anche nel panorama digitale tra milioni di post, visualizzazioni e interazioni risultate cinque volte superiori a quelle raccolte l’anno scorso.

È quanto emerge dalla ricerca SocialCom Italia, che ha analizzato la kermesse soffermandosi sull’impatto online, evidenziando come l’evento, che si è tenuto dal 22 al 27 agosto, abbia saputo conquistare anche l’attenzione della rete tramite una strategia multicanale, con il dibattito spinto dai temi affrontati e dai principali interventi istituzionali, come quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del vicepremier Matteo Salvini e dell’ex premier Mario Draghi.

Ma l’evento ha costruito anche una dimensione internazionale, visto che il dibattito si è allargato in Usa, India, Giappone, Cina e Russia.

MEETING DI RIMINI 2025, BOOM DI INTERAZIONI E VISUALIZZAZIONI

I dati raccolti da SocialCom Italia evidenziano che l’edizione del Meeting di Rimini che si è conclusa da poco ha raccolto 43mila post sui social, il doppio rispetto all’anno scorso, e in generale 1,5 milioni di interazioni, quintuplicate rispetto alla passata stagione.

Le visualizzazioni video hanno raggiunto un livello da grandi eventi, visto che sono state quasi 3 milioni. Il pubblico non solo è giovane, ma anche internazionale: in particolare, è stata rilevante la lingua giapponese (dietro quella inglese), anche perché sono stati affrontati temi come pace e il trauma nucleare con Mikami e Tomonaga.

A catalizzare il dibattito sono stati gli interventi istituzionali, ma il primo picco mediatico è stato registrato con Draghi, gli ultimi con Meloni e Salvini. A confermare il successo del Meeting di Rimini 2025 anche il sentiment prevalente: 3 post su 4 sono positivi. I giovani sono stati protagonisti, il 66% in Italia e il 73% a livello internazionale.

LA “PRESENZA” SOCIAL E IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

I social più usati per commentare il Meeting di Rimini 2025 sono stati Instagram e TikTok, ma per quanto riguarda i post pubblicati per fonte, il 52% arrivano da X (ex Twitter), il 41% da news e blog, il 3% da Facebook, che invece domina per le interazioni social per fonte. Infatti, sono state 636mila per la principale piattaforma di Meta, 458mila per Instagram, 151mila invece per X, 140mila per TikTok, 55mila per YouTube e 20mila per LinkedIn.

Proprio la community di professionisti è tra le novità di quest’edizione per quanto riguarda la risonanza social della kermesse, visto che i dati della ricerca SocialCom mostrano che ci sono state oltre 21mila interazioni, con l’86,4% dei post analizzati che hanno mostrato un sentimento positivo. Le interazioni hanno riguardato soprattutto ACEA, Fondazione Meeting ETS, Università Cattolica Sacro Cuore e Compagnia delle Opere.

La ricerca si è soffermata anche sul ruolo delle istituzioni, mostrando che hanno pesato al 51% nel dibattito sul Meeting di Rimini 2025, con un sentiment nettamente positivo, pari al 74%. Lo evidenziano anche le emozioni espresse, con apprezzamenti al primo posto (33%), adesione (14%), speranza e perplessità (13%) e sostegno (10%).