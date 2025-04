È stata presentata nella giornata di ieri – giovedì 3 aprile 2025 – la quinta edizione del Meeting Music Contest organizzato in seno al Meeting di Rimini e che ci accompagnerà verso l’attesissimo evento quest’anno previsto per le date tra il 22 e il 27 agosto, permettendo a qualche giovane artista indipendente di esibirsi proprio durante la cinque giorni del Meeting: un’occasione – insomma – imperdibile e che ogni attira centinaia e centinaia di adesioni; mentre ancora una volta dietro al Meeting Music Contest ci sono sia l’associazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che il MEI (ovvero il Meeting delle Etichette Indipendenti), con la partecipazione economica della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e di Radio Bruno.

La presentazione del Meeting Music Contest è stata fatta nella cornice della sala stampa della Regione emiliana in quel di Bologna alla presenza – tra gli altri – di Luca Fol e Samuela, vincitori dell’edizione 2024 con i brani ‘Pratica spirituale‘ e ‘Silenzio‘: il tema di questa quinta edizione del contest musicale è – riprendendo il titolo scelto per il Meeting 2025 – ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi‘; mentre la partecipazione è aperta a tutti gli artisti e band indipendenti tra i 14 e i 40 anni con brani che possono essere sia inediti, che cover reinterpretate.

A giudicare e scegliere i brani migliori del Meeting Music Contest ci sarà una giuria d’onore di esperti che vedrà anche – sempre tra gli altri – Cristiano Godano (voce della band Marlene Kuntz) e Casadilego (vincitrice dell’edizione 2020 di X-Factor): i vincitori potranno presentare ed eseguire il loro brano il 26 agosto 2025 sul palco Piscine della Fiera riminese; oltre a poter partecipare alla MEI 2025 tra il 3 e il 5 ottobre di quest’anno e a poter registrare professionalmente il singolo al Lotostudio di Ravenna per poi vederlo distribuire dalla MEIDigital/Indies Digital MEI e promuovere – anche sui social – dell’ufficio stampa di L’Altoparlante.

Il Meeting Music Contest 2025 come occasione di dialogo e ragionamento per i giovani artisti emergenti

Presentando in quel di Bologna il Meeting Music Contest 2025, la sottosegretaria dalla presidenza regionale Manuela Rontini l’ha definita una “competizione che scommette sui giovani artisti emergenti” invitandoli a ragionare in modo approfondito sulle tematiche più importanti dell’attualità poi protagoniste anche del Meeting; il tutto ricordando anche che da sempre la Regione emiliana è al fianco dei musicisti grazie ad un’importante serie di “contributi per la valorizzazione e la promozione” degli artisti indipendenti.

Il direttore del Meeting Emmanuele Forlani – presente ovviamente alla presentazione del Meeting Music Contest di oggi – ha, invece, posto l’accento sul tema dell’edizione 2025 del contest e del Meeting, ricordando che sono proprio i giovani a “costruire con mattoni nuovi” la società del domani grazie ad una “freschezza e creatività” in grado di far rifiorire anche “i luoghi più deserti“: fino ad oggi – ha ricordato Forlani – hanno partecipato al Meeting Music Contest più di “750 concorrenti” e l’obiettivo del 2025 sarà quello di rinnovare il patto di ascolto attivo con le nuove “generazioni” per costruire un grande evento a loro dedicato.

Dal conto suo – invece – il responsabile degli Spettacoli del Meeting Otello Cenci ha ricordato come nel corso di queste ultime quattro edizioni del Meeting Music Contest il panorama sociale, quello “musicale” ed anche l’intero mondo sia stato “completamente stravolto“, rendendo sempre più importante garantire ai giovani “l’opportunità [di] incontrarsi e condividere i propri dubbi, paure e desideri” con l’importante mezzo della musica.

Infine, il fondatore del MEI Giordano Sangiorgi ha precisato che il Meeting Music Contest è ancora una volta “un appuntamento imprescindibile” per tutti i giovani musicisti indipendenti ed emergenti che permetterà loro di approdare anche sul palco del “Meeting delle Etichette Indipendenti” del prossimo ottobre; mentre dopo aver ricordato l’importante presenza nella giuria di “Cristiano Godano (..) e Casadilego” ha anche precisato che attualmente gli ultimi vincitori “Luca Fol e Samuela” sono impegnati in un’importante serie di “progetti“, unitamente al penultimo vincitore “La Noce (..) attualmente in tour in Italia“.