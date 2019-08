Meeting Rimini 2019/ Volontari: volantinare non è solo fare i promoter…

I volontari che ogni anno decidono di mettersi a disposizione e di aiutare perché l’evento del Meeting possa riscuotere il successo che ha sempre avuto sono tanti e tanti sono i compiti che vengono loro affidati. Non ci sono soltanto quelli che si occupano della fiera all’interno della struttura, nel campo delle pulizie, della ristorazione o degli allestimenti; molti dei volontari sono anche quelli che non vediamo, quelli che lavorano al di fuori della fiera. Tra questi ci sono i ragazzi protagonisti del servizio qui riportato: il loro compito è quello di distribuire il “Quotidiano Meeting” nelle zone vicine alla fiera, da Rimini a Riccione, da Viserba a Viserbella. Un servizio utile per chi non ha la possibilità di vivere quest’esperienza dall’interno; un modo per rendere tutti partecipi dei dibattiti, delle mostre e degli incontri organizzati dalla manifestazione.



