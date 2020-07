Meeting Rimini 2020, diretta presentazione/ Video streaming: il programma ufficiale

Oggi alle ore 12 il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli presenta ufficialmente l’edizione 2020 “Special Edition-Per ricostruire insieme”, dopo i mesi di paura per il coronavirus il tentativo del Meeting di Rimini è quello di riaffermare il vero significato recondito di quel “sublime” che caratterizzava il titolo scelto per l’edizione di quest’anno nei tempi pre-Covid “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”. L’appuntamento è per oggi 10 luglio 2020 alle ore 12.00 in diretta dal Palacongressi di Rimini per la Presentazione Ufficiale del Meeting 2020 Special Edition: si scopriranno mostre, programma, spettacoli, strumenti di comunicazione e protagonisti principali della settimana di edizione speciale che il Meeting conferma ufficialmente tra il 18 e il 23 agosto 2020, uno dei primi appuntamenti della ripartenza italiana post emergenza sanitaria. La diretta video streaming della presentazione verrà trasmessa in lingua italiana e in lingua inglese sul sito e sui canali social del Meeting, sia Facebook che YouTube. Interverranno alla presentazione di oggi:

Bernhard SCHOLZ, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

Emmanuele FORLANI, direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

Stefano BONACCINI, presidente della Regione Emilia Romagna

Gian Carlo BLANGIARDO, presidente ISTAT

Mariella CARLOTTI, preside del Conservatorio San Niccolò di Prato

Maria Chiara CARROZZA, professore di Bioingegneria Industriale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Gioele DIX, attore e regista

Andrea GNASSI, sindaco di Rimini

mons. Francesco LAMBIASI, vescovo di Rimini

amb. Giorgio MARRAPODI, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo/ Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Italiana

Corrado PERABONI, ad Italian Exhibitions Group IEG

IL PROGRAMMA DEL MEETING RIMINI 2020

Nell’occasione della presentazione di oggi, il Meeting di Rimini 2020 diffonderà il programma ufficiale della manifestazione e lancerà anche la nuova homepage del sito del Meeting realizzata ad hoc per questa edizione 2020 in modo da permettere una fruizione ideale degli eventi della manifestazione. L’edizione del Meeting nell’estate Covid è di una prevalenza digitale ma con anche la possibilità di eventi in presenza, ovviamente con regole di sicurezza molto rigide: «Lo faremo al Palacongressi anziché alla Fiera, ma sempre a Rimini. A secondo delle prescrizioni potranno partecipare da 200 fino a un massimo 400 persone per evento e ci sarà un solo evento contemporaneamente», ha spiegato nei giorni scorsi al Corriere della Sera il Presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz. Nel recente incontro al Quirinale invitati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i vertici del Meeting hanno spiegato che l’edizione di quest’anno sarà una tra le prime grandi occasioni a livello nazionale per «riflettere in maniera organica su quanto sta succedendo in questo momento nel nostro Paese e in Europa, nel periodo successivo all’emergenza da Covid-19 e al lockdown».

