Meeting Rimini 2020, iscrizioni e prenota posto/ Incontri in presenza: come funziona

Dallo scorso 31 luglio è attivo il servizio “prenota il tuo posto” sul portale del Meeting Rimini 2020 in questa imminente Special Edition post-Covid prevista dal 18 al 23 agosto 2020: come noto, tutto il Meeting di Rimini – dal titolo quest’anno “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime” – sarà visibile in diretta video streaming sul canale YouTube, con incontri, spettacoli, mostre e webinar; ma per l’eccezionalità delle misure anti-Covid che dovranno essere rispettate, vi saranno ogni giorno alcuni incontri seguibili in presenza di pubblico. Per questo motivo, proprio nel rispetto delle normative in vigore e con posti limitati, è necessario iscriversi e prenotare sul sito www.meetingrimini.org il proprio incontro-evento desiderato: va segnalato che per ciascun ospite del Meeting di Rimini è possibile partecipare a solo un evento in tutta la settimana.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE AGLI INCONTRI

L’iter di iscrizione e prenotazione è molto semplice: occorre prima iscriversi sul sito del Meeting Rimini, poi scegliere un evento prenotando il proprio posto: a quel punto verrà inviato via mail il codice QR che sarà di fatto il biglietto d’ingresso al Palacongressi di Rimini (Fiera vecchia, ndr). Andranno lette attentamente tutte le indicazioni che verranno comunicate, oltre a ricordare che il codice QR è obbligatorio per l’ingresso all’evento che si è prenotato. Dopo essersi iscritti al sito del Meeting Rimini sarà inoltre possibile prenotare i webinar relativi agli spettacoli, incontri e mostre. Qui è possibile consultare l’intero programma assieme alla presentazione della Special Edition 2020, mentre qui è possibile seguire l’evento talk del Meeting 2020 “Dopo il Covid #quellicheripartono”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA