MEF: 75 MILIARDI DI PRESTITI E MUTUI SOSPESI/ 660mila le domande inoltrate

Primi bilanci da parte del Mef riguardo le domande di moratoria su mutui e prestiti, pagamenti congelati dalle famiglie che hanno richiesto un aiuto a causa dell’enorme crisi economica generata dall’emergenza coronavirus. Al 3 aprile scorso sono arrivate richieste da parte di famiglie e imprese per un totale di 75 miliardi di euro di finanziamenti residui interessati, che saranno dunque congelati per i periodi stabiliti dai singoli istituti di credito. Il Mef ha così reso noti i primi dati della task force organizzata per rendere operative le misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per l’emergenza CoVid-19. Entrando nello specifico sono circa 437mila le domande o comunicazioni delle imprese accolte dalle banche (per 58 miliardi) e 227mila da famiglie e professionisti (per 17 miliardi). Il Ministro Gualtieri ha già comunicato che sono stati accordati “Stop mutui per la prima casa per 3 miliardi” ed altre risorse si aggiungeranno nei prossimi giorni per i 75 miliardi complessivi che potrebbero comunque crescere con l’arrivo di nuove domande.

NUOVE MISURE IN CANTIERE

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri negli ultimi giorni aveva sottolineato le nuove misure in cantiere da parte del MEF che dovrebbero garantire liquidità alle imprese oltre che alla sospensione dei pagamenti, prima soluzione ponte per cercare di arginare innanzitutto la grave emergenza finanziaria. “Stiamo finalizzando il decreto sulla liquidità. Garantiremo prestiti fino a 800mila euro al 100% e aumenteremo le garanzie al 90% per 200 miliardi di prestiti fino al 25% di fatturato delle imprese di tutte le dimensioni,” aveva spiegato Gualtieri in conferenza stampa, ma questo non prescinderà dalla necessità di sospendere i pagamenti per alcuni mesi. Le risorse fornite dal Governo non dovranno essere bruciate per pagare subito i debiti ma per investire ancora, con il risparmio degli italiani nelle banche che ammonterebbe al momento a 1400 miliardi di euro, soldi che in parte dovranno essere utilizzati per tornare a far girare l’economia con le giuste garanzie fornite dal Governo.







