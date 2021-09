Megan Fox ai MTV Music Awards 2021/ Spicca con abito nude, ma viene coinvolta in lite

Megan Fox protagonista agli MTV Music Awards 2021, nel bene e nel male. La celebre attrice, infatti, ha incantato il pubblico con un look nude che ha lasciato ben poco all’immaginazione. Abito trasparente con cristalli, abbinato a perizoma e reggiseno color carne. Gli occhi dei presenti sul red carpet di Brooklyn, nella serata di ieri, erano tutti puntati su di lei.

La star americana, poco prima di andare in scena, ha pubblicato tre fotografie su Instagram insieme al fidanzato Machine Gun Kelly. «Papino vincerà un VMA (Video Music Awards, ndr)», ha scritto riferendosi proprio al rapper, nominato per il brano My Ex’s Best Friend. Il trentunenne, da parte sua, ha postato un video di coppia. «Ho trovato la mia sirena», ha scritto. I due hanno ufficializzato la loro relazione appena tre mesi fa. L’attrice era reduce dalla lunga relazione con Brian Austin Green, da cui ha avuto anche tre figli.

Megan Fox ai MTV Music Awards 2021: la brutta lite

La serata di Megan Fox agli MTV Music Awards 2021 di Brooklyn, tuttavia, non si è conclusa nel migliore dei modi. L’attrice, infatti, è stata costretta a intervenire nella lite sfiorata tra il fidanzato Machine Gun Kelly ed il fighter irlandese Conor McGregor proprio sul red carpet. I due hanno avuto un acceso confronto, tanto da arrivare quasi alle mani.

I motivi della discussione non sono stati ben chiariti. In base alle prime indiscrezioni emerse e subito smentite da fonti vicinissime a McGregor, pare che quest’ultimo si sia infastidito perché Gun Kelly ha rifiutato di farsi una foto con lui. “Conor McGregor non ha chiesto foto a nessuno, non è stato lui a causare l’incidente”, ha tuttavia dichiarato Karen Kessler, portavoce dell’atleta. Quest’ultimo, al termine dell’evento, ha confermato. “Non è successo niente. Il ragazzo neanche lo conosco, io combatto contro i fighter veri, non con questi giovani rapper bianchi. Ripeto, non lo conosco, non so niente di lui, fatta eccezione per la sua relazione con Megan Fox”. I dettagli sulla questione restano dunque un mistero.

