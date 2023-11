Megan Fox choc: “Ho abortito”/ “Mai vissuto niente del genere”: le poesie per la figlia mai nata

Megan Fox confessa di aver abortito e pubblica le poesie per la bimba mai nata

La star e showgirl Megan Fox nelle scorse ore ha scombussolato il mondo con una fortissima rivelazione. La supermodella ha infatti ammesso di aver abortito spontaneamente lo scorso anno alla decima settimana di gravidanza. Megan Fox ha così deciso di rompere il silenzio raccontando la verità sull’accaduto e rendendosi protagonista di un commovente gesto. La modella ha infatti lanciato sua raccolta di poesie “Pretty Boys Are Dangerous”, da poco uscita, nella quale si sofferma proprio la perdita di sua figlia in due commoventi componimenti.

Nel corso di un incontro a “Good Morning America”, l’attrice e modella americana ha parlato della drammatica esperienza che ha vissuto con il fidanzato Machine Gun Kelly. “Non ho mai vissuto niente di simile nella mia vita. Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi e ci ha portato in un viaggio molto selvaggio insieme e separatamente, cercando di orientarci e chiedendoci: ‘Cosa significa?’ ‘Perché è successo'”. Un indizio sul triste avvenimento Megan Fox insieme al fidanzato, Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, lo aveva lasciato intendere ai Billboard Music Awards del 2022, dove aveva scelto di dedicare un’esibizione della sua canzone “Twin Flame” a Megan e al loro “bambino non ancora nato”.

Megan Fox commuove i fan: le parole scritte per la figlia mai nata

Così, dopo aver dato la drammatica notizia che comunque era già nell’aria, Megan Fox ha deciso di commuovere e colpire i fan con alcuni estratti delle poesie scritte per quella figlia che non avrà mai la possibilità di abbracciare, dopo averla portata dentro per alcune settimane. “Voglio tenerti la mano, sentire la tua risata, ma ora devo dirti addio” si legge nella raccolta. “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore qual è il riscatto per la sua anima?”. Straziante uno dei passaggi della poesia”ii”, nel quale l’attrice ha dato addio alla piccola mai abbracciata in dei versi fortissimi: “chiudo gli occhi / e immagino / di tenerti stretto al mio petto / mentre ti strappano dalle mie viscere”

“Pretty Boys Are Poisonous”, il libro lanciato da Megan Fox, è non a caso una riflessione sulla tristezza, le sofferenze e i grandi dolori che la vita riserva. Nei mesi scorsi Megan Fox si era concessa in una intervista Sports Illustrated Swimsuit Issue, soffermandosi in quel caso sul rapporto con il suo fisico. “Non so perché io abbia avuto una consapevolezza del mio corpo da così giovane. Sicuramente non era dovuto all’ambiente in cui vivevo. Sono cresciuta in un’ambiente molto religioso, nel quale i corpi non venivano neanche guardati”.











