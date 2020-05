Megan Fox e Brian Austin Green si separano/ “La amerò per sempre, però adesso…”

Pubblicità

Megan Fox si separa dopo 10 anni dal marito, l’attore Brian Austin Green. Dopo i numerosi gossip delle ultime settimane, la conferma arriva oggi dai siti americani. Solo qualche giorno fa, l’attore su Instagram scriveva “Alla fine le farfalle si annoiano sedute troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. È un mondo grande, e vogliono viverlo”, messaggio che molti hanno interpretato come indicativo del momento difficile che stesse vivendo con la Fox. Brian e Megan, che si sono sposati nel 2010, sono genitori di Noah Shannon Green (27 settembre 2012), Bodhi Ransom Green (12 febbraio 2014) e Journey River Green (4 agosto 2016). Brian Austin Green ha poi commentato la notizia nel suo podcast, spiegando cosa li ha portati alla fine a prendere questa decisione.

È finita tra Megan Fox e Brian Austin Green, lui “la amerò per sempre”

L’attore di “Beverly Hills 90210” ha confermato che lui e la moglie Megan Fox già dalla fine del 2019 hanno provato a separarsi ma hanno sempre rimandato la decisione. “Volevo che si sapesse dalla mia bocca. Volevo che le persone lo sentissero da me, quindi ecco qui”, ha ammesso l’attore, “Ne abbiamo parlato un po’ di più e ci siamo detti ‘separiamoci per un po’'”, ha spiegato ancora Brian. Ma la situazione è poi precipitata. “Abbiamo avuto una relazione meravigliosa, la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre”, ha tenuto ancora a precisare l’attore durante il suo podcast, per poi aggiungere “Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo”.



