Megan Fox mamma per la quarta volta

Fiocco rosa per Megan Fox che è diventata mamma per la quarta volta. L’attrice ha messo al mondo una bambina, frutto del suo amore con il rapper Machine Gun Kelly. Ad annunciare il lieto evento è stato proprio il rapper che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un dolcissimo video mostrando le mani della bambina che stringono il dito della mamma. “E’ arrivata finalmente!!! La nostra piccola radice celeste”, ha scritto il rapper nella didascalia che accompagna il video.

La bambina è nata ieri, giovedì 27 marzo 2025, come fa sapere ancora il compagno di Megan Fox che, però, non svela il nome della piccola. Il video è diventato immediatamente virale e sono tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dai neo genitori che si stanno godendo questo momento magico.

La vita privata di Megan Fox

La bambina nata ieri è la prima figlia di Megan Fox con Machine Gun Kelly. L’attrice, però, è mamma di altri tre figli nati dall’amore, poi finito, con Brian Austin Green, famoso per aver interpretato per anni David Silver in Beverly Hills 90210. I due si sono sposati nel 2010 per poi separarsi nel 2015. Dopo una breve riconciliazione, si sono separati definitivamente nel 2021. Dal loro matrimonio sono nati Noah Shannon Green, nato il 27 settembre 2012, Bodhi Ransom Green nato il 12 febbraio 2014 e Journey River Green nato il 4 agosto 2016.

Dopo l’addio a Brian Austin Green, Megan Fox si è unita al rapper Machine Gun Kelly con cui ha deciso di allargare la famiglia mettendo al mondo la sua quarta figlia.