Megan Fox e Machine Gun Kelly shock/ “Beviamo l’uno il sangue dell’altro per…”

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono sempre stati una coppia fuori dal normale e le ultime dichiarazioni dell’attrice lo dimostrano. In un’intervista a Glamour UK, la Fox ha raccontato che lei e il compagno bevono l’una il sangue dell’altro. La precisazione è d’obbligo: i fan “non devono immaginarci con i calici in stile Game of Thrones mentre beviamo il nostro sangue. Sono solo poche gocce in realtà”. Perché lo fanno? Per “scopi rituali”, spiega lei, senza però fornire ulteriori dettagli. La loro passione per questa bizzarra pratica era stata già resa nota lo scorso gennaio. Sotto una foto nella quale l’attrice mostrava il rapper mentre le faceva la proposta di nozze, aveva scritto: “Mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… E poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro”.

Nel San Valentino del 2021, Machine Gun Kelly aveva postato varie foto su Instagram tra cui quella di una goccia di sangue dell’attrice racchiusa in un ciondolo di una collana e aveva scritto: “Porto il tuo sangue attorno al mio collo”. Una pratica, quella del sangue del partner, che dunque torna più volte nel corso della storia della coppia.

Megan Fox e Machine Gun Kelly e la bizzarra teoria sulla creazione

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono conosciuti a fine 2019 sul set di Midnight in the Switchgrass a Portorico. Solo pochi mesi prima era arrivata l’ufficialità dell’addio a Brian Austin Green, con cui l’attrice è stata sposata per dieci anni. Con lui ha avuto tre bambini: Journey River, Bodhi Ransom, e Noah Shannon.

Dopo due anni insieme, Megan Fox e Machine Gun Kelly sono pronti ad unirsi in matrimonio. Anche dalle nozze c’è da aspettarsi davvero di tutto. Come ha confessato l’attrice a Glamour UK: “Lui sarebbe diposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire “Prendi la mia anima””. La donna ha poi rivelato di essere convinta di aver in qualche modo contribuito alla “creazione” del compagno, di quattro anni più piccolo di lei: “È letteralmente il mio prototipo, lo immaginavo fin da bambina. Ho quattro anni più di lui. Quindi penso di averlo creato. I miei pensieri e le mie intenzioni lo hanno fatto diventare la persona che è, chissà come sarebbe stato se non fosse stato per me”.

