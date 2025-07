Megan Fox sorprende tutti: con MGK in aeroporto con la figlia. Ritorno clamoroso o solo apparenza? La verità dietro le foto virali.

Megan Fox è tornata con Machine Gun Kelly? La celebre modella è finita al centro del gossip dopo che TMZ ha pubblicato una foto di lei con l’ex fidanzato insieme a Saga Blade Fox-Baker, che si trovava con loro due a Liberia in vacanza. Il viaggio potrebbe essere un motivo per un ritorno di fiamma dei due che invece avevano annunciato la separazione nel 2024, appena dopo che Megan Fox aveva detto di essere incinta. A quanto pare, Megan Fox avrebbe scoperto cose brutte (tradimenti) sul telefono di Machine Gun Kelly.

Machine Gun Kelly ha sempre parlato molto bene della sua ex relazione dicendo che Megan è una grande mamma. I due sono stati visti di recente con vestiti comodi mentre tenevano in braccio la loro piccola figlia. Sembra che per quanto riguarda la bambina siano entrambi due genitori capaci di far funzionare bene la cogenitorialità. Ma quindi Megan Fox e Machine Gun Kelly stanno ancora insieme? Dopo essere andati insieme a fare la spesa si sono rilassati sulla loro Rolls Royce.

Machine Gun Kelly e Megan Fox torneranno insieme? La risposta che spiazza

Machine Gun Kelly e Megan Fox si erano lasciati perchè lei “avrebbe scoperto che stava parlando con altre donne“. Un colpo al cuore che l’ha lasciata senza parole portando il suo fidanzamento ad essre annullato dopo soli due anni. Di recente People ha smontato qualsiasi speranza di un ritorno insieme dei due, scrivendo: “Gli ultimi mesi da soli sono stati difficili per lei… A questo punto, ha intenzione di co-genitorialità con Colson, ma questo è tutto. Non tornerà con lui”.