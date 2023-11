Megan Fox: “Ero dipendente dall’innamoramento”/ “Ho ferito molte persone, non le ho rispettate…”

Megan Fox e la dipendenza dall’innamoramento

Megan Fox è una delle attrici più amate e famose nel mondo. Bellissima e molto corteggiata, l’attrice si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni del The Drew Barrymore Show. Quella dell’attrice è stata un’intervista a 360 gradi in cui ha parlato dei tatuaggi, del suo nuovo libro, ma soprattutto della Megan del passato, molto diversa dalla donna che è oggi. La Fox, infatti, ha svelato di essere stata, in passato, dipendente dall’innamoramento e di aver fatto soffrire, in passato, diverse persone a causa del suo atteggiamento.

“Ero dipendente dall’innamoramento, e penso di aver ferito anche molte persone in quel processo perché molte persone si sono innamorate di me e io non le ho rispettate né onorate“, ha dichiarato la star di Hollywood la cui vita sentimentale è cambiata totalmente con l’incontro di Brian Austin Green, l’ex marito e padre dei figli.

La rinascita di Megan Fox

L’amore con Brian Austin Green, ma soprattutto, la nascita dei figli, ha cambiato totalmente la concezione dell’amore in Megan Fox. “Quando ho avuto figli – ha raccontato l’attrice – è successo qualcosa in me per cui… penso che sia una parte importante del viaggio della mia anima in questa vita non ripetere lo schema dei miei genitori con i miei figli, e ne sono sempre stata molto consapevole, quindi questa persona altruista è nata quando ho dato alla luce il mio primo figlio”.

Riavvolgendo il nastro dei ricordi, inoltre, la Fox ha svelato la cosa peggiore fatta in una relazione: “Quando ero giovane, avevo un carattere irascibile ed ero selvaggia, mi sono arrabbiata e ho preso un po’ di vernice e ho dipinto una citazione di Friedrich Nietzsche su tutto il muro (di questo ragazzo), quindi ha dovuto ridipingere la sua casa dopo. Era come una citazione davvero arrabbiata su come la vita sia inutile, in pratica fai schifo. Quindi ha dovuto ridipingere la camera da letto”, ha concluso.

