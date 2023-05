Megan Fox malattia: “Soffro di dismorfismo corporeo”/ Cos’è? “Non ho mai amato il mio corpo”

Megan Fox, la rivelazione choc: “Soffro di dismorfismo corporeo”

Megan Fox ha svelato di soffrire di dismorfismo corporeo. Si tratta di un disturbo che porta ad un’eccessiva e perenne preoccupazione per alcuni difetti fisici minimi o totalmente inesistenti. La modella e attrice statunitense ha rilasciato un’intervista per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Paolo Bonolis, il roseto rosso del papà morto fiorisce bianco/ Bruganelli toccante: "Vuoi dirci qualcosa…"

Queste le sue parole: “Non c’è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo”. La celebre modella ha poi spiegato: “Non so perché io abbia avuto una consapevolezza del mio corpo da così giovane. Sicuramente non era dovuto all’ambiente in cui vivevo. Sono cresciuta in un’ambiente molto religioso, i corpi non venivano neanche guardati”. Infine ha spiegato come il percorso da completare sia ancora molto lungo: “Il viaggio per amare me stessa sarà infinito, credo”.

MADONNA DI TREVIGNANO, LACRIME SULLA STATUA/ Video, davanti a inviata Pomeriggio 5

Cos’è il dismorfismo corporeo, il disturbo di Megan Fox

Ma cos’è il dismorfismo corporeo? Stando a quanto fa sapere il portale msdmanuals: “Il disturbo di dismorfismo corporeo è caratterizzato da preoccupazione per i difetti percepiti nell’aspetto fisico che non è evidente o sembra lieve ad altre persone. La preoccupazione per l’aspetto deve causare sofferenza clinicamente significativa o compromissione nell’attività sociale, lavorativa, scolastica o in altri ambiti. E a un certo punto durante il decorso del disturbo, i pazienti devono eseguire in modo ripetitivo ed eccessivo il comportamento ripetitivo (p. es., verifica specchio, confrontando il loro aspetto con quello di altre persone) in risposta alla preoccupazione per il proprio aspetto. La diagnosi si basa sull’anamnesi.” Come viene allora trattato? “Il trattamento consiste nella terapia farmacologica (specificamente inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o clomipramina), nella psicoterapia (in particolare terapia cognitivo-comportamentale) o in entrambe”.

LEGGI ANCHE:

Paola Barale choc: "Il mio aborto? Mi hanno scritto che uccido i figli"/ "È una scelta difficile ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA