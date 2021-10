Megan, Jennifer e Alison: figlie di Anthony Fauci/ Una famiglia “nata” in corsia

Megan, Jennifer e Alison Fauci, sono le figlie del famoso immunologo statunitense Anthony Fauci, noto per i suoi contributi nella ricerca sull’AIDS e alla lotta alla pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda l’immunologo, sappiamo che si è sposato nel 1985 con Christine Grady, infermiera e bioeticista, capo del Dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center. I due si sono conosciuti mentre stavano trattando un paziente. Non sapevano che grazie a quell’incontro in corsia si sarebbero innamorati e che in futuro avrebbero formato una famiglia numerosa.

Dal loro amore sono infatti arrivate ben tre figlie: Megan, Jennifer e Alison. Benché il noto medico americano sia una persona molto riservata, si vocifera che sia estremamente legato alla sua famiglia. Chiaramente i suoi impegni lavorativi e la sua carriera, lo hanno sempre impegnato profondamente nel corso degli anni, senza però compromettere la sua presenza genitoriale.

Megan, Jennifer e Alison Fauci, la sorpresa di compleanno e il legame col padre Anthony Fauci

Come dicevamo la famiglia Fauci sembra volersi tenere alla larga dalla luce dei riflettori. Non sono molte le informazioni sulla vita privata delle tre figlie, Megan, Jennifer e Alison Fauci. L’immunologo, inoltre, non ha alcun canale social, mentre la moglie Christine avrebbe un account Facebook, dove spicca una foto insieme al compagno. Le figlie sono sempre state molto presenti nella vita del padre, come dimostrano le dolcissime iniziative che di tanto in tanto hanno preso per condividere insieme momenti speciali. L’ultima risale allo scorso dicembre, quando le tre ragazze, con la complicità della madre, avevano organizzato una cena per il suo ottantesimo compleanno. Una sorpresa graditissima.

