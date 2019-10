Megan Montaner al Grande Fratello Vip 2020?/ “Trattative a buon punto…”, lo scoop

Il Grande Fratello Vip partirà ufficialmente dal 2020. Tra i protagonisti della quarta edizione potrebbe arrivare anche Megan Montaner? Sì, stiamo parlando dell’indimenticabile Pepa de Il Segreto, la telenovela spagnola in onda ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Inizialmente, il programma condotto da Alfonso Signorini, sarebbe dovuto ripartire prima di dicembre, per far passare ai concorrenti selezionati, sia il Natale che Capodanno dentro la residenza più spiata d’Italia. Poi qualcosa è cambiato ed è arrivato anche il comunicato stampa ufficiale da parte di Mediaset: “Canale 5 ha deciso di posticipare a inizio 2020 la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini. Una decisione che arriva “nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste”.

Megan Montaner nella Casa del Grande Fratello Vip?

E mentre Giulia De Lellis avrebbe detto di “no” al ruolo di opinionista (preso al volo da Wanda Nara), si susseguono le anticipazioni sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale Vero, ha tirato fuori dal cilindro un nome bomba: Megan Montaner. “Megan Montaner potrebbe presto tornare in Italia. Questa volta, però, non per recitare in una fiction, ma per entrare a far parte del cast di uno dei reality più attesi del 2020: il Grande Fratello Vip. Le trattative sarebbero già a buon punto e potrebbero presto concludersi con un contratto firmato”, si legge sul giornale nel numero in edicola da venerdì 18 ottobre. Dite che Megan sarà pronta a rientrare in Italia per questo nuovo impegno? Riuscirà a lasciare a casa il compagno Gorka e il figlio Kael? Staremo a vedere! Nel frattempo, oltre al suo nome attualmente sono emerse altre indiscrezioni sul cast. Potrebbero fare il loro ingresso nell’abitazione di Cinecittà anche: Adriana Volpe, Giucas Casella, Matilde Brandi, Natalia Bush, Paola Di Benedetto, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo, Eva Robin’s e Rosario Miraggio.

