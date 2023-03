Megan Ria e Gianmarco Petrelli, amore a gonfie vele ad Amici 22?/ Lui si sbilancia…

Megan Ria e Gianmarco Petrelli: grande amore ad Amici 22?

Tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli, nella scuola di Amici 22, è nato l’amore. Il loro rapporto, però, ha affrontato vari alti e bassi. Il feeling e l’attrazione hanno portato i due ballerini ad avvicinarsi e a trascorrere molto tempo insieme fino alla nascita di un vero e proprio sentimento. Tuttavia, le incomprensioni e la convivenza in casetta li hanno spesso portati a discutere. Gianmarco, in particolare, si è sempre mostrato il più insofferente della coppia nei confronti di alcuni atteggiamenti della fidanzata. In particolare, il ballerino non ha mai nascosto di volere accanto una persona che gli dimostrasse reale interesse e la voglia di stare insieme anche con delle piccole attenzioni che, inizialmente, in Megan non ha mai visto.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Dopo vari alti e bassi e diverse discussioni, Megan e Gianmarco erano arrivati alla conclusione che, separarsi, sarebbe stata la scelta migliore anche per vivere più serenamente il resto del percorso nella scuola. Tuttavia, il sentimento nato li ha fatti riavvicinare ed ora i due sembrano più forti e uniti che mai.

La dichiarazione d’amore di Gianmarco Petrelli a Megan Ria

Per Gianmarco Petrelli e Megan Ria non è mai stato facile parlare liberamente e pubblicamente d’amore. Tuttavia, il sentimento che li unisce non può essere nascosto e, così, in vista della prima puntata del serale di Amici 22, il ballerino si è lasciato andare ad importanti dichiarazioni nei confronti della fidanzata. Gianmarco, durante un confronto con Megan, ha ammesso di dare molto peso alle parole che si dicono ed è per questo che fatica a lasciarsi andare a grandi dichiarazioni d’amore.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Tuttavia, a poche ore dal serale a cui parteciperanno con due squadre diverse (Megan con quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini mentre Gianmarco con quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ndr), ha rassicurato la fidanzata così: “Non voglio essere ripetitivo però sei speciale. Probabilmente non l’ho mai detto a nessuno. Solo per farti capire che do molto peso alle parole”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA