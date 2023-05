Megan Thee Stallion, è la fidanzata di Romelu Lukaku?/ Insieme alle nozze di Lautaro

Romelu Lukaku e Megan Thee Stallion stanno insieme? Complici al matrimonio di Lautaro

L’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la rapper americana Megan Thee Stallion. La presunta coppia si è presentata al matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, celebrato il 29 maggio 2023.

In più di una foto Lukaku e Megan Thee Stallion risultano molto vicini e complici. I due si lasciano andare a qualche coccola per poi appartarsi in un luogo più intimo. Ma chi è l’artista dai folti capelli ricci che sembra aver rubato il cuore del campione? Nata a San Antonio, Texas, nel 1995 la rapper raggiunge la popolarità con il brano Hot Girl Summer. Nel corso della sua carriera ha duettato con artisti noti quali: Beyoncé e Dua Lipa. Dal punto di vista sentimentale, Megan ha avuto una relazione con il collega Pardison Fontaine per poi lasciarsi lo scorso anno.

Megan Thee Stallion and footballer Romelu Lukaku spotted holding hands at Lautaro Martinez’s wedding. pic.twitter.com/JSzCSM6gnB — Pop Base (@PopBase) May 30, 2023

Romelu Lukaku e Megan Thee Stallion come si sono conosciuti?

Romelu Lukaku e Megan Thee Stallion si sono presentati insieme al matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Gli scatti rubati alla neo coppia dimostrano che c’è una frequentazione in corso, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Secondo l’indiscrezione di Marca, l’attaccante dell’Inter e la rapper 28enne si sono conosciuti tramite Roc Nation, società di Jay-Z, che si occupa di curare l’immagine dei Vip. Dunque, Romelu Lukaku e Megan Thee Stallion si sarebbero conosciuti lì avendo un contratto con l’azienda. Al momento non ci sono conferme, ma le immagini colte alle nozze del calciatore sono inequivocabili.

📸| Romelu Lukaku and Megan Thee Stallion we’re spotted together at Lautaro Martínez’s wedding 👀 pic.twitter.com/crWbMwj27c — CentreGoals. (@centregoals) May 29, 2023













