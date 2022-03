Megghi Galo/ “Amadeus a Sanremo 2023 e 2024? Meritatissimo, spero continui ancora!”

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer molto seguita è stata ospite della nuova puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo, come sempre su RTL 102.5 News in compagnia di Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Megghi è intervenuta commentando il nuovo “bis” di Amadeus al Festival di Sanremo, dopo la conferma che sarà proprio lui a condurre le due successive edizioni 2023 e 2024 della kermesse canora: “Dopo il 60% di share di quest’anno è meritatissimo e spero continui ancora di più, non solo quest’anno!”.

Nel corso della puntata di oggi si è parlato a lungo di imitazioni con alcuni ospiti comici del calibro di Valentina Barbieri e Thomas Basilico. Cosa ne pensa Megghi di tale mestiere oggi sempre più in voga sui social? “Io penso che l’imitazione sia un’arte e sono felice nel vedere che oggi i ragazzi si cimentino in questo andando anche contro i commenti negativi che molto probabilmente ci saranno”, ha commentato.

Megghi Galo ed il suo outfit in stile Lulù Selassiè

Megghi Galo ha presenziato nel corso dell’intera puntata di “Trends&Celebrities” di oggi sfoggiando un bellissimo abito maculato in perfetto stile Lulù Selassié: “Sto andando ad un evento molto di classe”, ha scherzato. Nel corso dell’appuntamento ampio spazio è stato dedicato soprattutto al mestiere non semplice dell’imitatore e del comico.

Oltre a Valentina Barbieri e Thomas Basilico tra i tanti ospiti non è mancata la presenza del giovane Claudio Napolitano che è diventato celebre sul web proprio grazie all’imitazione di Lulù, concorrente e finalista del Grande Fratello Vip. Il giovane ha spiegato come è nata la passione per le imitazioni: “A me è sempre piaciuto provare a fare le vocine e quindi è una cosa che ho sempre fatto con i familiari o a scuola. Nelle cene di famiglia con mia cugina ci travestivamo dalle zie e le imitavamo”.

