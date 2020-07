Megghi Galo di Uomini e Donne si sposa/ Proposta matrimonio dal fidanzato Alessandro

Megghi Galo di Uomini e Donne si sposa. Una bellissima notizia per la ex corteggiatrice di Lucas Peracchi e Andrea Damante che in queste ore ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Piscopo. La ex corteggiatrice, dopo due cocenti delusioni vissute nel dating show di Canale 5, ha trovato l’amore tra le braccia di un imprenditore che da diverso tempo è follemente innamorato di lei. Un amore importante che ha spinto Alessandro a farle una proposta di matrimonio in modo davvero originale. Come? Regalandole un cucciolo di cane di nome Guapa! Una proposta davvero tenera che ha emozionato fino alle lacrime la bellissima ex corteggiatrice che improvvisamente si è ritrovata con la sua famiglia a ricevere una duplice sorpresa: prima la proposta di matrimonio e poi il cucciolo di cane che tanto desiderava. Un momento che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere anche con tutto il suo pubblico postando una serie di Instagram Stories in cui ha parlato del compagno Alessandro che considera l’uomo della sua vita.

Megghi Galo di Uomini e Donne: “Alessandro mi fa crescere ogni giorno”

Un pomeriggio all’insegna delle grandi emozioni per Megghi Galo di Uomini e Donne che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Piscopo. La ex corteggiatrice si è ritrovata così a vivere un sogno che ha voluto condividere anche con i suoi tantissimi fan sui social. “Alessandro mi fa crescere ogni giorno” ha detto la Galo durante alcune Instagram Stories in cui parlando del fidanzato ha precisato “mi aiuta, mi ama, mi rispetta”. Non solo, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche augurato a tutte le sue follower di avere la fortuna di incontrare un uomo come il suo Alessandro nella vita. Un uomo che è felice ed orgogliosa di sposare, visto che ha accettato la sua proposta di matrimonio. Ora non resta che organizzare le nozze a cui sicuramente non potrà mancare anche la piccola cagnolina Guapa!



