Megghi Galo: “Dovrò abortire”/ L’ex Uomini e Donne in lacrime…

Megghi Galo, con un video pubblicato su Instagram, ha raccontato il momento doloroso che sta vivendo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l’amore accanto l’imprenditore Alessandro Piscopo da cui aspetta un bambino. Purtroppo, Megghi Galo ha raccontato di dover interrompere la gravidanza a causa di alcuni problemi che sono stati riscontrati durante l’ultima visita medica a cui si è sottoposto. Con le lacrime, Megghi racconta il momento doloroso e difficile che sta affrontando insieme al compagno Alessandro a cui riserva dei ringraziamenti. Il video pubblicato su Instagram inizia con l’ex corteggiatrice che annuncia agli amici tra i quali anche Guendalina Canessa e Martina Nasoni, di essere incinta. Il momento felice, purtroppo, finisce dopo l’ultima visita medica come spiega Megghi che ha deciso di raccontare ciò che sta accadendo sperando di poter aiutare altre donne.

MEGGHI GALO: “IL MIO BAMBINO NON CE LA FA”

Non nasconde il dolore che sta provdando Megghi Galo che, nel video pubblicato su Instagram, racconta quello che sta affrontando. “Quella che era la più grande gioia si è trasformato in dolore”, racconta Megghi. “Qualche giorno fa, la mia coloratissima vita è stata colpita da un treno fatto di dolore, di angoscia, di oscurità. Il mio bambino, purtroppo, non la fa. E’ troppo forte per poter morire, ma troppo debole per poter vivere. Ero quasi al terzo mese di gravidanza. L’ultima visita non è andata bene”, racconta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Quello che è capitato al mio bambino è un caso abbastanza raro”, aggiunge Megghi. Poi un ringraziamento al compagno Alessandro. “Grazie alla forza, pazienza e amore che mi dai ogni giorno.. in quest’occasione più che mai. Fortunata ad avere un uomo come te al mio fianco. Non vedo l’ora di essere la mamma dei tuoi figli. Ti amo“.





