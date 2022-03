Megghi Galo/ “La Pupa e il Secchione? Me lo hanno chiesto per due anni di fila ma…”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed influencer Megghi Galo è stata ospite della nuova puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 marzo, in compagnia dei conduttori Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Subito in apertura la Galo ha commentato lo stato del tempo in Italia e in particolare a Milano: “Qua ha fatto una settimana che sembrava l’inizio dell’estate ma ci siamo illusi!”.

Iginio Massari, chi è la figlia Debora?/ Non solo pasticceria: "Un grande amore per…"

L’attenzione si è subito spostata sui programmi televisivi attualmente in onda, a partire dall’Isola dei Famosi e dalle prime crisi da parte dei naufraghi: “Io poi penso che non si aspettassero il fatto delle coppie. Ad esempio Floriana ha sclerato perché voleva fare l’Isola da sola, ed invece è con Zequila che non lo sopporta! Quindi sarebbe già complicatissimo”, ha commentato. Adesso però la Secondi potrà proseguire la sua avventura in Honduras da sola, quindi secondo la Galo “tirerà fuori un po’ di grinta”.

Green book, storia vera/ La famiglia Shirley definì il film una menzogna

Megghi Galo e la rivelazione su La Pupa e il Secchione

Dopo un commento sull’Isola dei Famosi, l’attenzione si è spostata sul nuovo La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso su Italia 1. Ma Megghi Galo farebbe mai un programma simile? La beauty influencer ha commentato con estrema sincerità: “Ti do una news, mi hanno chiesto di partecipare per due anni consecutivi ma non è un programma adatto a me, dai!”, ha svelato.

Pur ammettendo qualche sua lacuna culturale, la Galo proprio non riesce a vedersi tra le protagoniste di un simile programma. Durante lo spazio dedicato al commento sui programmi televisivi, i due conduttori hanno osservato l’attuale sovraffollamento di reality soprattutto nell’ultimo periodo, includendo anche Ultima Fermata in onda questa sera. E della stessa idea sarebbe anche Megghi: “Si, troppa carne sul fuoco non si cuoce bene, non escono bene i personaggi. Se il reality stesso non ha hype, è una conseguenza di fallimento”.

Ultima Fermata, 2a puntata/ Diretta e coppie: il confronto tra Samuel e Valentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA